Гройсман предупредил о веерных отключениях

13.02.17 08:36Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Премьер-министр Владимир Гройсман допускает веерные отключения электричества по всей Украине. Это может произойти из-за блокады Донбасса, в частности блокирования поставок угля с временно оккупированных территории.

Об этом Гройсман заявил в эфире ТРК "Украина",

"С угля производится электроэнергия и тепло. Куда поставляется это тепло? В дома, жилье, квартиры украинских граждан. Речь идет о блокировании поставок угля, которому нет альтернативы. Это означает только одно - остановка и веерные отключения по всей территории страны. Нужно к такому доказывать? Я думаю, что нет ", - сказал глава правительства.

Он отметил, что согласен с необходимостью борьбы с контрабандой, как на государственной границе, так и на линии разграничения.

"Если мы спросим, ​​есть ли у нас доверие к украинским границам, так и в частности линии разграничения, о торговле контрабандным товаром - у меня такого доверия нет.

И здесь я готов полностью присоединиться к жесткой борьбе против контрабанды, но мы не должны объявлять жесткую борьбу украинским гражданам, в которых должно быть ясно и тепло ", - отметил Гройсман.

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