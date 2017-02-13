30.01.17 12:421190
Перерасчета субсидий не будет до конца отопительного сезона
|13.02.17 08:07
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Перерасчет субсидий не будут проводить до конца отопительного сезона. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
Перерасчет субсидий не будут проводить до конца отопительного сезона.
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"Решение Кабмина (об изменении социальных норм) вступает в действие 1 мая 2017 г. На субсидии, которые уже утверждены для людей, оно не появится. Перерасчета субсидий по новым нормативам до окончания отопительного сезона не будет", - сказал Андрей Рева.
По словам министра прошлогодняя проверка показала, что в стране завышены нормативы по потреблению газа.
"По факту люди потребляют 5,3 м куб газа на 1 кв м площади в месяц. А норматив составлял 7 м куб газа. Соответственно государство заплатило больше, чем люди потребили. Переплата по субсидии - 14, 5 млрд грн. Изменив социальные нормативы, правительство привел потребления энергоносителей к уровню потребления в предыдущий отопительный сезон", - пояснил Рева.