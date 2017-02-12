Еще раз об оплате за газ: учет как… наказание?

Несмотря на многочисленные протесты, попытки городской власти вмешаться в ситуацию, поддержку депутатов всех уровней в Николаеве по-прежнему продолжается практика установки подомовых приборов учета газа.

Негодование людей понятно, ведь никому не хочется рассчитываться за газ абстрактно, без учета реального потребления каждым абонентом, платить, что называется «за себя и за того парня». Тем более что нередки случаи, когда квартиры сдаются внаем без договора и временной регистрации.

«Получается, если прописаны в квартире один-два человека, а проживает семья из трех-четырех и более человек, оплата за использованный квартирантами газ распределяется между постоянными жильцами. Кто-то постоянно варит и печет, сушит белье над газовой плитой или обогревается, включая духовку, а за использованный газ платить придется всем домом. Разве это справедливо?», - резонно спрашивают возмущенные николаевцы, всячески препятствуя установке подомовых счетчиков.

В тоже время ПАО «Николаевгаз» наказывает несогласных горожан, отказавшихся устанавливать подомовые счетчики, выставляя счета по увеличенным нормам потребления, а не по нормативам, установленным действующим законодательством.

Как известно, положения Закона Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» обязывают газовые компании обеспечить потребителей приборами учета, и предусматривают три этапа их установки: в домах частного сектора, в домах, оборудованных газовыми плитами и водонагревателями и в домах, оборудованных только газовыми плитами.

Но если первые два этапа реализованы, то с третьим возникла проблема: теперь поквартирный учет в домах, где есть только газовые плиты, жильцам предлагают организовывать за собственные средства.

Газовщики ссылаются на позволяющее устанавливать не квартирные, а подомовые приборы учета Постановление Кабмина №46 от 27.01.2016 года, которым внесены изменения в ранее принятое Постановление № 620 от 16 мая 2002г. А Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) объясняет причину нововведения высокой стоимостью работ по установке квартирных счетчиков и необходимостью снизить затраты.

Более того, в ходе состоявшейся 9 февраля сессии Николаевского городского совета, информируя депутатов о перспективах установки поквартирных приборов учета газа, директор департамента ЖКХ Андрей Палько зачитал разъяснение НКРЭКУ, согласно которому финансирование работ по оснащению газовыми счетчиками происходит за счет средств газораспределительных предприятий и учтено в тарифе на распределение природного газа.

Выходит, в действующий тариф уже заложено оснащение приборами учета наших домов и квартир, нам же предлагают сделать это за свои средства или платить по грабительским счетам газовщиков.

Впрочем, горожанам, добивающимся соблюдения принципов справедливости в вопросах учета и оплаты потребленного газа, разъяснений мало, так как на главный, волнующий людей вопрос они не отвечают. «Кто может, устанавливает счетчики в квартирах за свои деньги, но собрать нужную сумму могут далеко не все, особенно сейчас, при нынешнем уровне цен и тарифов», - сетуют николаевцы.

Законодательная коллизия, когда нормативно-правовые и подзаконные акты противоречат действующим Законам «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», «Об основах функционирования рынка природного газа» все еще не решена.

К сожалению, нет единства во мнении в отношении подомового учета и у членов правительства. Тем не менее, комментируя сложившуюся ситуацию, министр социальной политики Украины Андрей Рева подчеркнул, что счетчики должны устанавливаться исключительно в каждую квартиру, а не на дом.

«Закон требует поквартирного учета. Более того, в тарифе на газ это заложено. То есть этого требует и закон», - настаивает Андрей Рева, поясняя, что многоквартирный дом не может быть потребителем, поскольку договоры на поставку голубого топлива газовщики заключают с каждым пользователем услуги отдельно.

Найти выход из сложившейся ситуации пытаются и депутаты Николаевского городского совета – «газовый» вопрос предлагается обсудить в ходе следующей, запланированной на 16 февраля сессии горсовета. Какие решения будут приняты и станут ли они эффективными рычагами, способными сдвинуть с места проблему, созданную монополистами в газовой сфере, покажет время.

Но пока компании-монополисты экономят свои ресурсы, перекладывая собственные обязательства на плечи населения, точку в этом вопросе ставить рано.