27.01.17 18:151730
Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес
|10.02.17 13:08
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Пресс-центр ГКП «Николаевводоканал» сообщает о проведении очередной серии реконструкций и переоборудования сети водоснабжения.
Пресс-центр ГКП «Николаевводоканал» сообщает о проведении очередной серии реконструкций и переоборудования сети водоснабжения.
Сегодня, 10 февраля, по адресам ул. Космонавтов, 72; ул. Архитектора Старова, 10А будут проводиться ремонтные работы.
В связи с этим вероятны отключения водоснабжения по указанным адресам и в некоторых окрестных домах.
В ГКП «Николаевводоканал» приносят извинения за доставленные неудобства