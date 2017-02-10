Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес Пресс-центр ГКП «Николаевводоканал» сообщает о проведении очередной серии реконструкций и переоборудования сети водоснабжения. Сегодня, 10 февраля, по адресам ул. Космонавтов, 72; ул. Архитектора Старова, 10А будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим вероятны отключения водоснабжения по указанным адресам и в некоторых окрестных домах. В ГКП «Николаевводоканал» приносят извинения за доставленные неудобства Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама