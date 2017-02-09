Украинцы недоплачивают за электроэнергию 60% стоимости - НКРЭКУ

Экономически обоснованный тариф в январе 2017 года составляет 2,31 грн за 1 кВт-ч

Стоимость электроэнергии для населения на 57,7% ниже экономически обоснованного уровня, который по состоянию на январь 2017 г. составляет 2,31 грн за 1 кВт-ч, заявили в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщает УНИАН.

"Постановлением НКРЭКУ от 26 февраля 2015 года №220 об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению, предусматривалось привести в марте 2017 года тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей к экономически обоснованному уровню.

Однако на протяжении 2015-2016 годов произошел рост средневзвешенного тарифа на электрическую энергию. Средний розничный тариф на электроэнергию для населения (экономически обоснованный тариф) в январе 2017 года составляет 2,31 гривни за 1 кВт-ч с НДС (с учетом объема дотаций).

То есть, сейчас население платит только 42,29% рыночного уровня тарифа", - говорится в сообщении комиссии.

Таким образом, даже после последнего этапа повышения тарифов, предусмотренного постановлением, население будет оплачивать за электроэнергию меньшее ее рыночной стоимости, а значит, полной ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии в марте 2017 г. не произойдет.

При этом отмечается, что НКРЭКУ рассматривает возможность дальнейших мер по приведению тарифов на электроэнергию, которая отпускается населению, к экономически обоснованному уровню.

Сейчас тариф для населения составляет 71,4 коп./кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц, 1,29 грн/кВт-ч (от 100 до 600 кВт-ч), а при уровне потребления более чем 600 кВт-ч тариф составляет 1,638 грн/кВт-ч.

Напомним, 23 декабря 2016 г. НКРЭКУ утвердила новые дифференцированные тарифы на электроэнергию года для промышленных потребителей в регионах Украины.