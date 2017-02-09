В Николаеве депутаты горсовета отменили повышение подомовых тарифов

09.02.17 13:35Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Несколько минут назад депутаты Николаевского горсовета единогласно отменили решение исполкома от 16 января о повышении подомовых тарифов. «За» проголосовал 51 депутат.

Согласно решению сессии, городскому департаменту ЖКХ нужно до 12 февраля откорректировать тарифы с учетом пожеланий депутатской рабочей группы.

Как пишут "Николаевские новости", 15 февраля будет созвано внеочередное заседание исполкома, на котором установят новые подомовые тарифы.

Перед голосованием директор департамента ЖКХ Андрей Палько сообщил, что при установлении подомовых тарифов ряд жилищно-эксплуатационных предприятий предоставили неточные исходные данные, потому этот момент будет учтен при корректировке решения исполкома.

Напомним, что 16 января 2016 года исполком Николаевского городского совета принял решени повысить квартплату почти в два раза.

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