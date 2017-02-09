Новые подомовые тарифы для николаевцев завысили из-за ошибок и нарушений

09.02.17 13:05Сколько просмотров этой статьи15Сколько комментариев этой статьи0

9 февраля в ходе пленарного заседания сессии Николаевского горсовета Александр Сенкевич предложил внести в повестку дня проект об изменениях решения о повышении подомовых тарифов

Как сообщают "Николаевские известия", мэр пояснил свое предложение тем, что рабочая группа, которая изучала данный вопрос выявила ряд нарушений.

По словам Сенкевича, в случае принятия изменений, тарифы, которые утвердил исполнительный комитет, снизятся на 15%. Также в проекте решения предложено приостановить начисление тарифов по новым нормам до 1 марта. За это время тарифы будут откорректированы. Кроме того, Сенкевич рассказал, что было установлен факт несоответсвия предыдущего проекта решения действующим законодательным актам.

Лидер фракции Оппозиционного блока Игорь Дятлов в свою очередь предложил не приостанавливать действие решения исполкома, а отменить его до тех пор, пока не будут утверждены новые тарифы. Директор департамента ЖКХ Адрей Палько пояснил, что ситуация возникла из-за того, что в исходные данные закрались ошибки. Сам расчет проводится компьютерной программой, поэтому на данном этапе проблем быть не может. Александр Сенкевич пообещал: лица, виновные в ситуации, получат дисциплинарное наказание.

Владислав Ентин заявил, что по его мнению, выговор должен получить директор департамента и его профильный заместитель. После оживленной дискуссии городской голова и председатели фракций ушли на котороткое совещание, во время которого предложили коллегам принять новый проект решения.

Согласно документу, до 12 февраля должны быть скорректированы тарифы, а 15-го, на внеочередном заседании исполкома, утвердить новые. Данный проект решения был поддержан единогласно.

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Четверг, 09.02.2017

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