26.01.17 13:292170
Сессия Николаевского городского совета. Он-лайн трансляция
|09.02.17 11:14
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Сегодня в Николаеве проходит сессия Николаевского городского совета.
Сегодня в Николаеве проходит сессия Николаевского городского совета.
В повестке дня семь вопросов, в том числе о программе «Теплый дом» и об утверждении структуры исполнительных органов горсовета. Кроме того, на этой сессии депутаты намерены вернуться к вопросу повышения подомовых тарифов.
Вашему вниманию он-лайн трансляция (с сайта мэрии):