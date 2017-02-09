Сессия Николаевского городского совета. Он-лайн трансляция Сегодня в Николаеве проходит сессия Николаевского городского совета. В повестке дня семь вопросов, в том числе о программе «Теплый дом» и об утверждении структуры исполнительных органов горсовета. Кроме того, на этой сессии депутаты намерены вернуться к вопросу повышения подомовых тарифов. Вашему вниманию он-лайн трансляция (с сайта мэрии): Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама