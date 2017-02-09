"Николаевкоммунтранс" пытались приватизировать", - Алексей Савченко

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко провел совещание с силовыми службами относительно ситуации вокруг городского коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс».

Как сообщает издание "Никвести", об этом Алексей Савченко заявил в среду, 8 февраля, в ходе брифинга. По его информации, прибыльное предприятие якобы пытались приватизировать.

Мною подписано распоряжение по двум сегодня проблемам, которые есть и которые сегодня поднимает общественность. Это предприятие «Николаевкоммунтранс» и Николаевский аэропорт. К своему распоряжению я пригласил все службы: и прокуратуру, и налоговую и другие службы.

Пусть службы проверят, дадут оценку и мы получим ответ, почему происходили события. Относительно предприятия «Николаевкоммунтранс» есть некоторая информация о том, что предприятие, которое было прибыльным пытались приватизировать. Но это некоторые моменты, о которых вы уже потом узнаете из разных источников и от разных людей. Не от меня, - сказал Алексей Савченко.

Как позже пояснили в пресс-службе облгосадминистрации, Алексей Савченко подписал распоряжение о создании рабочей группы по проверке финансово хозяйственной деятельности двух проблемных предприятий - «Николаевкоммунтранс» и Николаевского аэропорта.

К проверке привлечена прокуратура, Госаудитслужба, фискальная служба, а к аэропорту - дополнительно СБУ.