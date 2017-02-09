В Николаеве будут штрафовать за неубранный снег

09.02.17 10:00Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

В соответствии с Правилами благоустройства, утвержденными Николаевским городским советом, администрация Заводского района обращается с просьбой к руководителям всех действующих предприятий, учреждений и организаций, частных предпринимателей и жителей города провести работы по расчистке прилегающих территорий от снега.

Как сообщает "Новости N", 8 февраля работниками отделов координации торговли, быта, услуг, пассажирских перевозок и санитарной инспекции администрации Заводского района проведено обследование подчиненной территории.

По результатам вручены предупреждения о своевременной уборки снега и льда на прилегающей территории владельцам магазинов по пр. Центральному, ул. Лазурной, ул. Генерала Карпенко, рынков «Штрассе» и «Факел».

Предпринимателей, которые не убирают снег возле своих заведений и магазинов, ждут предупреждения и штрафы.

Согласно статье 152 административного кодекса и Правилам благоустройства города, составляется административный протокол: частные и физические лица должны будут заплатить 340 грн, с руководителей организаций взыщут 850 грн.

После принятия мер реагирования, конечные остановки общественного транспорта приведены в надлежащее состояние.

Напоминаем, что в зимний период предприниматели должны чистить тротуары от снега и льда у своих заведений для того, чтобы жители могли без проблем передвигаться по городу.

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Четверг, 09.02.2017

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