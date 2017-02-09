Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

В пятницу в микрорайоне Соляные не будет воды в связи с запланированными ремонтными работами на насосной станции.

Работы будет вестись по проспекту Героев Украины, 101-А, сообщает пресс-служба КП «Николаевводоканал».

В связи с этим 10 февраля с 09:00 до 14:00 часов будет прекращена подача воды в домах по проспекту Героев Украины, 101, 103, 105.