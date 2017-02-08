В николаевских многоэтажках запустили три лифта, которые не работали двадцать лет

Вчера, 7 февраля, в домах №13 и №13-а в переулке Кобера запустили три лифта, которые не работали почти два десятилетия.

Монтаж новых кабин «Центрлифт» начал в конце октября. Как отметил руководитель предприятия Сергей Швец, работу осложняло большое количество мусора, накопившегося в заброшенных лифтовых шахтах, а также погодные условия.

Установлены три пассажирских лифта грузоподъемностью 400 килограммов, они оборудованы GSM-диспетчеризацией. Стоимость монтажа каждого лифта составила около 500-600 тысяч гривен.

На запуск лифтов пришел мэр Александр Сенкевич. Местные жители просили его посодействовать открытию в их районе аптечного киоска, потому что ближайшая аптека находится на улице Космонавтов. Мэр ответил, что именно для выполнения социальной функции он инициирует возобновление работы коммунального предприятия «Аптека».

«Еще хуже ситуация в Кульбакино, Широкой Балке. Частный бизнес там не хочет работать, ему не выгодно. Поэтому мы планируем в новой семейной амбулатории, которая открылась в вашем районе, оборудовать помещение под аптечный киоск, и если представители бизнеса не захотят там работать, будем искать возможность возродить КП «Аптека» для выполнения социальной функции.

В этом году городская власть также планирует построить семейную амбулаторию и в Широкой Балке», - цитирует городского голову пресс-служба мэрии.