В николаевских многоэтажках запустили три лифта, которые не работали двадцать лет

08.02.17 17:15Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Вчера, 7 февраля, в домах №13 и №13-а в переулке Кобера запустили три лифта, которые не работали почти два десятилетия.

Монтаж новых кабин «Центрлифт» начал в конце октября. Как отметил руководитель предприятия Сергей Швец, работу осложняло большое количество мусора, накопившегося в заброшенных лифтовых шахтах, а также погодные условия.

Установлены три пассажирских лифта грузоподъемностью 400 килограммов, они оборудованы GSM-диспетчеризацией. Стоимость монтажа каждого лифта составила около 500-600 тысяч гривен.

На запуск лифтов пришел мэр Александр Сенкевич. Местные жители просили его посодействовать открытию в их районе аптечного киоска, потому что ближайшая аптека находится на улице Космонавтов. Мэр ответил, что именно для выполнения социальной функции он инициирует возобновление работы коммунального предприятия «Аптека».

«Еще хуже ситуация в Кульбакино, Широкой Балке. Частный бизнес там не хочет работать, ему не выгодно. Поэтому мы планируем в новой семейной амбулатории, которая открылась в вашем районе, оборудовать помещение под аптечный киоск, и если представители бизнеса не захотят там работать, будем искать возможность возродить КП «Аптека» для выполнения социальной функции.

В этом году городская власть также планирует построить семейную амбулаторию и в Широкой Балке», - цитирует городского голову пресс-служба мэрии.

Похожие новости

08.02.17 08:21На улице 8 Марта у николаевской продавщицы отобрали колбасу

05.02.17 11:27На Николаевщине с начала года задержаны 57 преступников

05.02.17 10:50Николаевский зоопарк нуждается в опилках

26.01.17 11:02За ніч дорожники Миколаївщини використали майже 60 тонн ПСС

26.01.17 10:26Олексій Савченко: «Заходи з енергоефективності освітніх та медичних закладів, об’єктів спортивної інфраструктури – в пріоритеті розвитку Миколаївщини»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 08.02.2017

Закругление верхнее-левое

18:32Смертельная игра: ради забавы подростки бросаются под машины

18:25Зачистка одиозных боевиков связана с подготовкой «амнистии» на Донбассе, — Березовец

18:17Как жулик «продавал» девушке «Жигули» за 400 долларов

18:00Появился трейлер скандального фильма "Матильда" (видео)

17:47Захарченко пообещал украинским военным гибель от рук мертвых ополченцев

17:36Российский клуб отказался от услуг двух украинских футболистов

17:20Москва твердо намерена в 2017 году снять Донбасс со своей шеи и вернуть Украине, — эксперт

17:15В николаевских многоэтажках запустили три лифта, которые не работали двадцать лет

17:10Российские тренеры не понимают, как можно работать без допинга

17:01В Николаеве подъезд жилого дома заливает фекалиями

16:57Чего никогда не стоит делать со своими глазами: 10 советов

16:24На Николаевщине 51-летний мужчина занимался развращением несовершеннолетних

16:21Чиновники «Укргаздобычи» разворовали почти 96 миллионов гривен

16:06В ЕС определились с датой переговоров по "безвизу" для Украины - СМИ

16:00Путин подписал закон о газопроводе в обход Украины

15:44Начальника управления капитального строительства Николаевской ОГА посадили под домашний арест

15:44В Николаеве назначен и. о. КП «Международный аэропорт Николаев»

15:37Во Львове маршрутку с людьми разбили битой

15:25Вопрос подомового тарифа в Николаеве будет рассмотрен завтра на сессии горсовета

15:18Николаевская рапиристка Анастасия Московская на этапе кубка мира в Польше cтала 106-й

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

25.01.17 18:401810

Задержана группа угонщиков, которая имеет отношение к 99% автокраж по всей Украине, - Аваков

25.01.17 18:501830

Парубий не смог внятно объяснить, откуда у него взялось пять квартир

25.01.17 19:001810

Порядок назначения жилищной субсидии в Николаевской области

25.01.17 19:101580

Доллар на черном рынке подешевел и в покупке, и в продаже

Самые читаемые

29.01.17 19:256710

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:006000

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:505820

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:283870

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама