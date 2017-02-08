В Николаеве подъезд жилого дома заливает фекалиями

Жильцы дома по адресу Большая Морская, 13, не могут дождаться помощи от работников ЖЭКа, уже третий месяц их подъезд заливает фекалиями. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает николаевский политолог Федор Левченко.

Как известно из "Новости N", почти 3 месяца назад на первом этаже подъезда дома №13, на улице Большой Морской, прорвало трубу канализации. И подъезд начало заливать фекалиями. Жилец дома подал заявку в ЖЭК «Добробут», но реакции на жалобу никакой не было. Несколько раз работники ЖЕКа просили николаевцев оставить заявку повторно, что они и делали, но результат был тот же.

Жители дома заявили, что готовы частично профинансировать ремонт, но и это не помогло, с этим заявлением им сказали обращаться к руководству ЖЭКа. Это оказалось не так просто, николаевцам посоветовали звонить только в 8:00, чтобы увеличить шансы застать на рабочем месте неуловимое руководство.

В итоге, уже третий месяц жители дома №13 не могут дождаться, когда же ЖЭК «Добробут» приступит к исполнению своих прямых обязанностей, и вынуждены постоянно вымывать свой подъезд. Федор Левченко отмечает, что это округ депутата Николаевского городского совета Кирилла Горбурова.