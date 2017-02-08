Вопрос подомового тарифа в Николаеве будет рассмотрен завтра на сессии горсовета

08.02.17 15:25Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

После многочасовых дискуссий вопрос квартплаты для николаевцев вынесли на завтрашнюю сессию

Такое решение было принято в среду, 8 февраля, в ходе рабочего совещания членов исполкома, представителей Департамента ЖКХ, управления по контролю за ценами и депутатской рабочей группой, передает корреспондент Podrobnosti.mk.ua.

Первым докладчиком по вопросу обоснованности квартплаты выступал директор Департамента ЖКХ Андрей Палько, который сообщил, что данный тариф был доработан с учетом всех замечаний и ошибок, которые обнаружила рабочая группа.

Председатель депутатской группы Сергей Кантор отметил, что Департаментом ЖКХ был проработан далеко не весь жилой фонд Николаева. Но, из полученных данных уже можно увидеть, что благодаря внесенным изменениям, в части домов тариф снизился в среднем на 15-20%, а в некоторых даже повысился. В связи с чем, депутат высказал мнение, что данный тариф необходимо снизить на 20% для достижения компромисса и продолжить работу над приведением тарифа к фактическим показателям и законодательным нормам.

Мы последовательно подходили к любому параметру, видели, что есть неточности, поэтому пришли к тому, есть постоянно действующая комиссия, которая должна постоянно вычищать все эти неточности – она может работать и полгода. Но понижение на 20% - это компромиссная цифра, которая может быть применена на ближайшие полгода, - сообщил Сергей Кантор.

Однако, коллеги не поддержали данное решение. В частности депутаты Елена Киселева и Сергей Карцев высказались однозначно за отмену данного решения.

Член рабочей группы, депутат от фракции «Самопомощь» Александр Репин выразил третье мнение по данному вопросу, заявив о необходимости создания еще одной депутатской комиссии, которая будет работать индивидуально с каждым домом в Николаеве по средству обращений горожан.

Член исполнительного комитета Владимир Тимошин в свою очередь поддержал депутатов и заявил, что подомовой тариф в Николаеве необходимо отменять по причине его несоответствия с законом.

Директор Департамента ЖКХ Андрей Палько, резюмируя, заявил, что считает данный тариф абсолютно обоснованным и готов доказывать свое мнение в суде, если это потребуется.

После двухчасовых прений городским головой Николаева Александром Сенкевичем было принято решение о проведении закрытого совещания, результаты которого будут вынесены на завтрашнюю сессию городского совета и рассмотрены депутатским корпусом.

Похожие новости

08.02.17 13:38"Кому платить, если ЖЭКов в скором времени не будет?", - Владимир Тимошин

31.01.17 10:17Коммунальщики требуют дотаций из бюджета

19.01.17 09:42Мэр Николаева подписал решение о повышении квартплаты вдвое

06.05.11 13:26На Николаевщине один из самых низких тарифов на водоснабжение

12.02.11 10:49Тарифы на содержание жилья в Николаеве с 1 марта не изменятся

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 08.02.2017

Закругление верхнее-левое

18:32Смертельная игра: ради забавы подростки бросаются под машины

18:25Зачистка одиозных боевиков связана с подготовкой «амнистии» на Донбассе, — Березовец

18:17Как жулик «продавал» девушке «Жигули» за 400 долларов

18:00Появился трейлер скандального фильма "Матильда" (видео)

17:47Захарченко пообещал украинским военным гибель от рук мертвых ополченцев

17:36Российский клуб отказался от услуг двух украинских футболистов

17:20Москва твердо намерена в 2017 году снять Донбасс со своей шеи и вернуть Украине, — эксперт

17:15В николаевских многоэтажках запустили три лифта, которые не работали двадцать лет

17:10Российские тренеры не понимают, как можно работать без допинга

17:01В Николаеве подъезд жилого дома заливает фекалиями

16:57Чего никогда не стоит делать со своими глазами: 10 советов

16:24На Николаевщине 51-летний мужчина занимался развращением несовершеннолетних

16:21Чиновники «Укргаздобычи» разворовали почти 96 миллионов гривен

16:06В ЕС определились с датой переговоров по "безвизу" для Украины - СМИ

16:00Путин подписал закон о газопроводе в обход Украины

15:44Начальника управления капитального строительства Николаевской ОГА посадили под домашний арест

15:44В Николаеве назначен и. о. КП «Международный аэропорт Николаев»

15:37Во Львове маршрутку с людьми разбили битой

15:25Вопрос подомового тарифа в Николаеве будет рассмотрен завтра на сессии горсовета

15:18Николаевская рапиристка Анастасия Московская на этапе кубка мира в Польше cтала 106-й

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

25.01.17 18:401810

Задержана группа угонщиков, которая имеет отношение к 99% автокраж по всей Украине, - Аваков

25.01.17 18:501830

Парубий не смог внятно объяснить, откуда у него взялось пять квартир

25.01.17 19:001810

Порядок назначения жилищной субсидии в Николаевской области

25.01.17 19:101580

Доллар на черном рынке подешевел и в покупке, и в продаже

Самые читаемые

29.01.17 19:256710

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:006000

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:505820

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:283870

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама