Вопрос подомового тарифа в Николаеве будет рассмотрен завтра на сессии горсовета

После многочасовых дискуссий вопрос квартплаты для николаевцев вынесли на завтрашнюю сессию

Такое решение было принято в среду, 8 февраля, в ходе рабочего совещания членов исполкома, представителей Департамента ЖКХ, управления по контролю за ценами и депутатской рабочей группой, передает корреспондент Podrobnosti.mk.ua.

Первым докладчиком по вопросу обоснованности квартплаты выступал директор Департамента ЖКХ Андрей Палько, который сообщил, что данный тариф был доработан с учетом всех замечаний и ошибок, которые обнаружила рабочая группа.

Председатель депутатской группы Сергей Кантор отметил, что Департаментом ЖКХ был проработан далеко не весь жилой фонд Николаева. Но, из полученных данных уже можно увидеть, что благодаря внесенным изменениям, в части домов тариф снизился в среднем на 15-20%, а в некоторых даже повысился. В связи с чем, депутат высказал мнение, что данный тариф необходимо снизить на 20% для достижения компромисса и продолжить работу над приведением тарифа к фактическим показателям и законодательным нормам.

Мы последовательно подходили к любому параметру, видели, что есть неточности, поэтому пришли к тому, есть постоянно действующая комиссия, которая должна постоянно вычищать все эти неточности – она может работать и полгода. Но понижение на 20% - это компромиссная цифра, которая может быть применена на ближайшие полгода, - сообщил Сергей Кантор.

Однако, коллеги не поддержали данное решение. В частности депутаты Елена Киселева и Сергей Карцев высказались однозначно за отмену данного решения.

Член рабочей группы, депутат от фракции «Самопомощь» Александр Репин выразил третье мнение по данному вопросу, заявив о необходимости создания еще одной депутатской комиссии, которая будет работать индивидуально с каждым домом в Николаеве по средству обращений горожан.

Член исполнительного комитета Владимир Тимошин в свою очередь поддержал депутатов и заявил, что подомовой тариф в Николаеве необходимо отменять по причине его несоответствия с законом.

Директор Департамента ЖКХ Андрей Палько, резюмируя, заявил, что считает данный тариф абсолютно обоснованным и готов доказывать свое мнение в суде, если это потребуется.

После двухчасовых прений городским головой Николаева Александром Сенкевичем было принято решение о проведении закрытого совещания, результаты которого будут вынесены на завтрашнюю сессию городского совета и рассмотрены депутатским корпусом.