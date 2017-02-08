"Кому платить, если ЖЭКов в скором времени не будет?", - Владимир Тимошин

Член исполнительного комитета Николаевского городского совета Владимир Тимошин считает, что подомовой тариф в Николаеве необходимо отменять не потому, что он неправильно посчитан, а потому что он незаконен, а следовательно невыполним.

Такое мнение николаевский адвокат высказал в ходе сегодняшнего совещания членов исполкома, представителей Департамента ЖКХ, управления по контролю за ценами и депутатской рабочей группы по вопросу подомового тарифа в Николаеве, передает корреспондент Podrobnosti.mk.ua.

Опять мы эту тему заговариваем. Я считал, что рабочая группа будет говорить о том, что мы (исполнительный комитет – Ред.) приняли незаконное решение , в котором есть ссылка на то, чего нет, но когда-нибудь, наверное, будет. Давайте заплатим за то, что установлено в Порядке, которого еще нет, и может быть и не будет. Мое мнение: решение должно быть правильным и законным. Если завтра мэр вынесет на сессию вопрос об отмене подомового тарифа, то необходимо указать, что это не от того, что оно неправильно посчитано, а потому что оно незаконно. Оно невыполнимо, - заявил Владимир Тимошин.

Также член исполкома отметил, что на сегодняшний день в данном подомовом тарифе самыми дорогими услугами являются уборка придомовой территории и текущий ремонт.

Все говорят, что в скором времени ЖЭКи себя изживут. Скажите: куда люди должны платить по 1 гривне за текущий ремонт? Кому? Тем организациям, которых через месяц-два не будет? - сообщил Владимир Тимошин.

Адвокат также просчитал на примере своего дома, учитывая, что в 2009 году тариф на текущий ремонт составлял 26 копеек, за месяц ЖЭК получил 1040 гривен, за год – 12480, а за прошедшие 7 лет – 87360 гривен. Однако, как жителю Николаева ему не смогли дать конкретный ответ на вопрос : какие именно работы были проведены или куда были направлены эти средства.