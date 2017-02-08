Николаевцы платежки получают из «Николаевгаза», а субсидий нет

08.02.17 12:48Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Многие жители Николаевщины заранее позаботились о своевременной подаче документов на получение субсидии в свои районные отделения социальной защиты.

Как сообщают "Николаевские известия", они подали соответствующие документы ещё в октябре 2016 года. Как рассказал пенсионер из Николаева Пётр Трофимович, попросивший не называть его фамилию, он подаёт заявление на получение субсидии второй год подряд. Но ему и жене вновь приходится проходить долгий путь в ожидании решения местного отделения соцзащиты. Самое интересное, что в семье пенсионеров не произошло никаких изменений за истекший период. Они так и живут на одну пенсию, никаких новых доходов не получают. Но почему-то вынуждены были самостоятельно идти в налоговую службу, чтобы брать справку о доходах. Процесс начисления субсидий затянулся.

Теперь, в феврале 2017 года, через четыре месяца после подачи заявления пенсионеры получили письмо предупреждение из «Николаевгаза» о долгах и необходимости срочно их погасить. В случае не погашения долга пенсионерам через 10 дней могут отключить газ. Такие письма пришли сотням абонентам «Николаевгаза», которые до сих пор ожидают решения вопроса с выделением субсидий.

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Среда, 08.02.2017

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