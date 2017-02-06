Из обещанного миллиарда из госбюджета на ремонт дорог, Николаевщине выделили 75 миллионов гривен

06.02.17 17:24Сколько просмотров этой статьи26Сколько комментариев этой статьи0

В 2017 году из государственного бюджета на строительство и ремонт государственных дорог на Николаевщине предусмотрено выделить 75 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина №62-р от 1 февраля 2017 года «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 14 та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. № 13», пишет Инвестор.

Всего в государственном бюджете на 2017 год на развитие и содержание дорожной сети Украины предусмотрено 6 миллиардов 591 миллион 11,8 тысяч гривен.

По распоряжению кабинета министров эти средства перераспределили, увеличив расходы на на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий средний ремонт автомобильных дорог общего пользования на 525 миллионов гривен.

В Приложении 2 описано финансирование государственных дорог в Николаевской области. На наш регион выделено 75 миллионов 674,648 тысяч гривен.

Из них – на текущий средний ремонт 6 километров автодороги «Н-11 Дніпропетровськ — Миколаїв (через м. Кривий Ріг) (вибірково)» - 63 миллиона. 300 тысяч гривен. Еще 12 миллионов. 374,648 тыс. гривен. – на «проектно-вишукувальні роботи майбутніх років».

Напомним, что 12 января на открытии фехтовального зала в городе Николаеве Президент Петр Порошенко обещал, что из бюджета выделят больше миллиарда гривен на ремонт николаевских дорог.

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