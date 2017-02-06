"А куда ж я пойду жаловаться?" - николаевцы не хотят выходить из ЖЭКов

Жителям Николаева стали приходить рекомендации в частности от ЖЭК «Забота» снять жилкопы с баланса предприятия в связи с повышением подомового тарифа.

Как объяснил журналисту Podrobnosti.mk.ua генеральный директор ЖЭКа «Забота» Сергей Герасименко, работа по снятию квартир с баланса предприятия ведется уже давно.

«Это жители Николаева, которые живут в жилкопах. Они считают, что ЖЭК не предоставляет им никаких услуг, поэтому мы предлагаем им сняться с баланса. Там нет важных придомовых сетей. Затраты на их обслуживание не соответствуют тарифу даже в 3,50 гривен. Потому что в некоторых дворах осталось по две-три квартиры, из которых 10 «моих», 25 «не моих» и офисные помещения. К примеру, улица Шевченко, Лягина, Большая Морсая – там одни двухэтажные застройки», - рассказал Сергей Герасименко.

Также руководитель отметил, что николаевцы не торопятся «выходить» из ЖЭКа.

«Мы предлагаем им давно, но снимается маленькая часть. В основном держатся бабушки старые, которые постоянно заявляют: «А куда ж я пойду жаловаться? А кому я буду писать заявления», - добавил Сергей Герасименко.

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Евгений Рымарь, который является членом постоянной комиссии по вопросам «ЖКХ», сообщил Podrobnosti.mk.ua, что вопрос снятия «жилкопов» с баланса рассматривался специальной рабочей группой, которая вынесла следующее решение:

«С целью дальнейшего совершенствования работы, повышения качества услуг предоставляемых ЖЭП города, рабочая группа предлагает:

Поручить Департаменту ЖКХ подготовить и утвердить на сессии НГС (Николаевский городской совет –Ред.), решение о списании с баланса коммунальной собственности домов 5 - 6 кл. за исключением домов, где есть централизованное отопление и общедомовые (общедворовые) коммуникации. По данной категории домов, в подомовом тарифе учитывать только фактически предоставляемые услуги.

Установить предельный размер начисления в подомовом тарифе, по ст. «уборка придомовой территории» рассчитанным Департаментом ЖКХ».