Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

06.02.17 10:30Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Пресс-центр ГКП «Николаевводоканал» сообщает о проведении очередной серии реконструкций и переоборудования сети водоснабжения.

6 февраля по адресам:

ул. Куйбышева, 28; ул. Славянская, 21, ул. Озерная, 10; пр. Богоявленский, 231.

В связи с этим возможно отключение водоснабжения по указанным адресам и в некоторых соседних домах.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

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Понедельник, 06.02.2017

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