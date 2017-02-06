23.01.17 13:242390
Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес
|06.02.17 10:30
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Пресс-центр ГКП «Николаевводоканал» сообщает о проведении очередной серии реконструкций и переоборудования сети водоснабжения.
Пресс-центр ГКП «Николаевводоканал» сообщает о проведении очередной серии реконструкций и переоборудования сети водоснабжения.
6 февраля по адресам:
ул. Куйбышева, 28; ул. Славянская, 21, ул. Озерная, 10; пр. Богоявленский, 231.
В связи с этим возможно отключение водоснабжения по указанным адресам и в некоторых соседних домах.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.