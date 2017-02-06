Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес Пресс-центр ГКП «Николаевводоканал» сообщает о проведении очередной серии реконструкций и переоборудования сети водоснабжения. 6 февраля по адресам: ул. Куйбышева, 28; ул. Славянская, 21, ул. Озерная, 10; пр. Богоявленский, 231. В связи с этим возможно отключение водоснабжения по указанным адресам и в некоторых соседних домах. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама