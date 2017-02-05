В Николаеве неплательщики задолжали "Облтеплоэнерго" более 100 млн грн

На предприятии отмечают, что в случае создания нового КП тепловики не смогут вернуть задолженные средства

И. о. руководителя "Николаевоблтеплоэнерго" Николай Логвинов сообщил о том, что работникам уже выплатили долги по зарплате за октябрь, ноябрь и декабрь. Об этом он рассказал во время встречи мэра с коллективом предприятия, сообщили Depo.Николаев в пресс-службе горсовета.

Отмечается, что за январь этого года сотрудники получили 25% заработной платы. Присутствующие добавили, что начали оплачивать "больничные".

Николай Логвинов отметил, что в приоритеты - выплата зарплат и налогов. Постепенно платим кредиторку. Но при этом у нас есть задолженность по налогам - ЕСВ со штрафом, подоходный налог, который мы платим, но не перекрываем, и третье - это НДС. Общая сумма составляет около 9 млн грн".

Логвинов добавил, что провели совещание по поводу передачи предприятия в городскую коммунальную собственность, а также собрание коллектива, который должен дать согласие на смену собственника. На сессию облсовета решение будет выноситься 23 февраля.

Представители "Николаевоблтеплоэнерго" отметили, что в случае передаче в городскую коммунальную собственность проведут по схеме реорганизации и создания нового предприятия, то в работе оно войдет только в ноябре-декабре текущего года. Кроме того, в таком случае предприятие теряет должников-неплательщиков, сумма долга которых составляет более 100 млн. грн. В основном это долги населения. За последние месяцы горожане оплачивают лишь 50% стоимости услуги.

Мэр Александр Сєнкевич отметил, что проводил встречу в Европейском инвестиционном банке по соглашению с "Миколаївводоканалом". "Что касается "Николаевоблтеплоэнерго": если мы покажем хорошую динамику по водоканалу, а у вас наладится нормальная работа, думаю, что в конце следующего года мы сможем работать со Всемирным банком. Модернизация также начнется в следующем году, уже после отопительного сезона, в частности это касается утепления 21 км сетей", - отметил городской голова.