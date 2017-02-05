За что могут забрать субсидию: будет новый закон и перерасчет «скидки»

05.02.17 14:09Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Большинство украинских семей уже оформили субсидию на коммунальные услуги. В этом году государство потратит на компенсацию «скидки» около 51 миллиарда гривен.

Примерно пять миллиардов сэкономят благодаря повышению минималки в два раза, еще часть суммы удастся сохранить благодаря верификации. Сайт «Сегодня.ua» выяснил, кто может остаться без субсидий и как изменится помощь.

Нарушают сплошь и рядом

В начале прошлого года министерство финансов запустило масштабную верификацию. Под проверку попали 25 миллионов украинцев - все, кто получает деньги от государства (в том числе пенсионеры и субсидианты). В 2017-м верификация должна выйти на новый уровень - минфин разрабатывает специальный законопроект.

Больше всего нарушителей обнаружили среди получателей субсидии. Согласно постановлению Кабмина, субсидию не могут получать украинцы, которые в течение года сделали покупку как минимум на 50 тысяч гривен. Из реестров минфин получает информацию о покупателях земли и недвижимости, а после сопоставляет ее со списком субсидиантов. Таким образом обнаружили более 100 тысяч «нарушителей».

Размер субсидии, в первую очередь, зависит от совокупного дохода семьи. При этом, по разным оценкам, до 40 процентов украинцев получают часть зарплаты «в конверте». Минфин все еще разрабатывает механизм, который позволит определить реальный доход субсидиантов.

Благодаря увеличению минимальной зарплаты с 1600 до 3200 гривен с 1 января на субсидиях, подсчитали чиновники, удастся сэкономить около пяти миллиардов гривен. Правда, пересчитают «скидки» только в конце отопительного сезона - после апреля 2017-го.

Еще одно распространенное нарушение - сдача в аренду квартир с субсидиями. А ведь этот доход должен учитываться при расчете помощи. Кроме того, получить «коммунальную» скидку можно только по месту фактического проживания. То есть в арендованной квартире оформить субсидию могут только квартиранты, предоставив договор аренды в органы социальной защиты.

Несмотря на это, в интернете можно найти сотни объявлений «сдам квартиру с субсидией». Некоторые из них далеко не из сегмента «дешевого жилья».

Что случится с субсидиями в 2017-м

В этом году Кабинет министров должен разработать концепцию монетизации субсидий. Проще говоря - «скидку» будут выплачивать деньгами. Только за 2017-й на субсидии планируют потратить 51 миллиард гривен.

«Монетизацию субсидий обсуждают в Кабинете министров. Премьер-министр, Мировой банк и рабочая группа Кабмина. Правительство об этом думает. Наконец-то осознание того, что монетизация необходима, появилось», - рассказывает представитель минфина, руководитель офиса реформ Яна Бугримова.

После этого, предполагают чиновники, появится стимул для экономии - чем меньше потратили на «коммуналку», тем больше денег осталось. Если сейчас «сэкономленные» средства переходят на следующий месяц, а после монетизации «сдачу» можно будет получить «на руки».

Есть несколько возможных схем монетизации. Первая - платить деньги теплокоммунэнерго (ТКЭ), которые будут компенсировать субсидии, вторая - перечислять деньги, выделенные на субсидии, непосредственно потребителям. При этом вторая модель также имеет несколько вариантов. На карточки могут перечислять все деньги, и украинцы смогут тратить их на свое усмотрение, или же на карточки будут перечислять только сэкономленные средства, если субсидиант использовал ресурсов меньше, чем предусмотрено социальной нормой.

«Мое личное мнение: я бы шла поэтапно, потому что это изменение несет риски. Мы не знаем, как поведет себя человек, если мы на карточку отдадим все деньги, и не будет ограничений по использованию. Я не уверена, что в этом случае не упадет платежная дисциплина. Конечная цель - дать деньги людям. Должно быть подготовлено техническое решение: какие карточки и на какой базе. Возможно, нужно начинать с монетизации остатков, тогда мы избегаем рисков неоплаты. Потом нужно переходить на полную монетизацию», - рассказывает Яна Бугримова. Заместитель главы департамента НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк уверен, что введению монетизации субсидий должно предшествовать построение системы верификации получателей субсидий, а также снижение нормативов, на которые назначается «скидка». Сколько украинцев рискуют остаться без субсидии

По подсчетам минсоцполитики, в этом году субсидии получат 9 из 15 миллионов украинских семей. Уже сейчас, по итогам верификации, семь тысяч семей остались без субсидий (государство сэкономило почти 15 миллионов гривен). Всего в «черный список» минфина попали 185 тысяч получателей субсидий, сейчас информация по ним проверяется органами социальной защиты.

Оставить без субсидии могут по двум причинам

субсидиант скрывает часть дохода;

субсидиант сделал покупку на сумму от 50 тысяч в течение 12 месяцев с момента получения «скидки».

Без помощи также могут остаться те украинцы, чей доход за прошедший год существенно вырос. Напомним, с середины прошлого года, если трудоспособный член семьи официально не работает, при расчете субсидии, как заявил заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин, будут учитывать его доход в размере двух прожиточных минимумов (на данный момент - 3200 гривен). Ранее для неработающего члена семьи считали доход в размере одного прожиточного минимума. Так, если семья из четверых трудоспособных человек имеет совокупный доход 10 тысяч гривен, но при этом один из членов семьи официально не работает, при начислении субсидии будет считаться, что семья зарабатывает 13,2 тысячи гривен.

То есть фактически субсидия безработному положена на том же уровне, что и субсидия для украинца с минимальной зарплатой.

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