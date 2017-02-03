Сенкевич следит за состоянием дел на "Николаевоблтеплоэнерго", которое готовится к переходу в городскую коммунальную собственность

Сегодня, 3 февраля, мэр Николаева Александр Сенкевич встретился с руководством и коллективом ОКП "Николаевоблтеплоэнерго", чтобы проанализировать текущее состояние дел на предприятии, обозначить проблемные вопросы и наметить план действий.

Исполняющий обязанности руководителя предприятия Николай Логвинов сообщил о том, что людям уже выплатили долги по зарплате за октябрь, ноябрь и декабрь. За январь 2017 года сотрудники получили 25% заработной платы. Присутствующие добавили, что начали оплачивать больничные.

Выплата зарплат и налогов является для нас приоритетом, - отметил Николай Логвинов. - Постепенно платим кредиторку. Но при этом у нас есть задолженность по налогам - ЕСВ со штрафом, подоходный налог, который мы платим, но не перекрываем, и третье - это НДС. Общая сумма составляет около 9 млн. грн. Вчера было совещание по поводу передачи предприятия в городскую коммунальную собственность, а сегодня сборы коллектива, который должен дать согласие на смену собственника. На сессию облсовета решение будет выноситься 23 февраля.

Представители "Николаевоблтеплоэнерго" отметили, что если переход в городскую собственность будет проведен по схеме реорганизации и создания нового предприятия, то в работу оно войдет только в ноябре-декабре текущего года. Кроме того, в таком случае предприятие теряет должников-неплательщиков, сумма долга которых составляет более 100 млн. грн. В основном это долги населения. За последние месяцы николаевцы оплачивают только 50% стоимости услуги.

Городская власть очень внимательно относится к сфере теплоснабжения, в Украине есть примеры успешных теплоснабжающих организаций, например, "Черкассытеплокоммунэнерго". Конечно, обойтись только средствами городского бюджета не получится, поэтому будем продолжать работу по кредиту Мирового банка, - рассказал Александр Сенкевич.

Вчера я провел встречи с представителями двух банков по транспортному вопросу: мы хотим получить деньги с грантовой составляющей на приобретение больших автобусов. Также состоялась встреча в Европейском инвестиционном банке: как раз 2 февраля исполнилось 7 лет с момента ратификации инвестдоговора по "Николаевводоканалу".

Реальная работа началась только в прошлом году. На сегодня ведется реконструкция станции решеток, запущены еще три тендера. В октябре будем начинать работать с грантовыми безвозвратными средствами.

Что касается "Николаевоблтеплоэнерго": если мы покажем хорошую динамику по водоканалу, а у вас наладится нормальная работа, думаю, что в конце следующего года мы сможем работать с Мировым банком. Модернизация также начнется в следующем году, уже после отопительного сезона, в частности, это касается утепления 21 км сетей.