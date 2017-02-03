В Первомайске будет новый директор горводоканала

Исполком Первомайского городского совета объявил повторный конкурс на должность директора коммунального предприятия городского совета «Первомайский городской водоканал».

Как сообщает издание "Никвести", объявление об этом опубликовано на сайте мэрии Первомайска. Требования к конкурсантам: гражданство Украины; владение государственным языком; высшее техническое, экономическое или юридическое образование соответствующего профессионального направления по образовательно-квалификационному уровню магистра, специалиста; стаж работы в соответствующей сфере не менее 3 лет и опыт работы на руководящих должностях не менее 1 года; владение персональным компьютером.

Кандидатам необходимо подготовить и осуществить презентацию программ развития предприятия в краткосрочной (сроком на один год) и долгосрочной (сроком на пять лет) перспективах. Детально ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо подать для участия в конкурсе, можно на сайте Первомайского городского совета.

Документы принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления на официальном сайте города Первомайска. Дополнительная информация по основным функциональным обязанностям, размера и условий оплаты труда, предоставляется отделом кадровой и мобилизационной-оборонной работы аппарата исполнительного комитета городского совета по адресу: улица Грушевского, 3, комната 306. Телефон для справок: 4-21-25.

Напомним, что предыдущему директору Первомайского горводоканала Сергею Шурко присудили два года лишения свободы.