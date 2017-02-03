В Николаеве тарифы на услуги ЖКХ нужно снизить как минимум на 20% — депутат Солтис

03.02.17 11:05Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

Оппозиционер Олег Солтыс в программе «Добрый вечер» на 35 канале заявил, что если мэр до 9 февраля (дня сессии горсовета) не снизит тарифы на коммунальные услуги, то весь город увидит, как это сделает депутатский корпус

По мнению Олега Солтыса, который в составе рабочей группы изучал структуру принятого исполкомом тарифа, этот тариф должен быть уменьшен как минимум на 20 процентов. Олег Солтис (слева) на заседании рабочей группы по тарифам, сообщает "БлинКом".

Оппозиционер аргументировал свою позицию — в принятых повышенных тарифах масса несоответствий. Начиная от разных сумм для одинаковых домов и заканчивая подменой площади дома в расчетах чиновников. Не говоря уже о том, что юристы заявляют о многочисленных нарушениях законодательства Украины.

Также в программе коснулись дискуссии о переходе домов в ОСМД, об увольнении руководителя «Николаевкоммунтранс» Юрия Мостового, о злоупотреблениях мэра в сфере коммунальных предприятий.

Кроме того, Олег Солтыс обратил внимание на то, что структура исполнительной власти города на сегодняшний день остается парализованной, поскольку чиновники «забыли» вынести на рассмотрение сессии положения о департаментах новой структуры.

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