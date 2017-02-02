20.01.17 07:171370
В Корабельном районе демонтировали 14 незаконных рекламных средств
|02.02.17 18:46
|59
|0
Сегодня, 2 февраля специалисты администрации Корабельного района организовали работы по демонтажу 14 рекламных средств.
Сегодня, 2 февраля специалисты администрации Корабельного района организовали работы по демонтажу 14 рекламных средств.
Сообщается, что они были незаконно установлены по адресам: пр. Богоявленский (пр. Октябрьский) – ул. Гагарина; пр. Богоявленский, 342/5 (напротив «АТБ маркет»), пр. Богоявленский – ул. Торговая.