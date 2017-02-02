В Корабельном районе демонтировали 14 незаконных рекламных средств Сегодня, 2 февраля специалисты администрации Корабельного района организовали работы по демонтажу 14 рекламных средств. Сообщается, что они были незаконно установлены по адресам: пр. Богоявленский (пр. Октябрьский) – ул. Гагарина; пр. Богоявленский, 342/5 (напротив «АТБ маркет»), пр. Богоявленский – ул. Торговая. Администрация Корабельного района Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама