Как будут меняться пенсии в 2017 году

Об этом на Прямой линии в "КП" в Украине" рассказала директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

По ее словам, согласно бюджету Украины на 2017 год, с 1 января 2017 прожиточный минимум для нетрудоспособных составляет 1247 грн., с 1 мая – 1312 грн., с 1 декабря – 1343 грн.

В свою очередь повышение прожиточного минимума для людей, которые потеряли трудоспособность, является основанием для пересмотра пенсий.