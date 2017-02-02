20.01.17 07:171370
Как будут меняться пенсии в 2017 году
|02.02.17 12:38
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Об этом на Прямой линии в "КП" в Украине" рассказала директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.
Об этом на Прямой линии в "КП" в Украине" рассказала директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.
По ее словам, согласно бюджету Украины на 2017 год, с 1 января 2017 прожиточный минимум для нетрудоспособных составляет 1247 грн., с 1 мая – 1312 грн., с 1 декабря – 1343 грн.
В свою очередь повышение прожиточного минимума для людей, которые потеряли трудоспособность, является основанием для пересмотра пенсий.
- Минимальные пенсии поднимутся на ту же сумму, что и прожиточный минимум для трудоспособных, - отметила эксперт. Что касается пенсий, которые превышают минимальную, то здесь все индивидуально и зависит от конкретных обстоятельств каждого человека.