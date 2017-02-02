В Николаеве ремонт дорог перенесен до весны

В Николаеве до марта «латать» ямы на дорогах не будут, пока что их просто засыплют щебнем.

Об этом сообщают " Новости N".

В среду, 1 февраля, на заседании постоянной депутатской комиссии городского совета по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

Сегодня на заседании постоянной депутатской комиссии присутствовал начальник управления ЖКХ Андрей Палько. Чиновник отчитался о состоянии дорог, в частности ямах, которые остались после ремонтных работ, проводимых предприятием «Облтеплоэнерго».

Начальник управления сообщил, что из-за финансовых трудностей предприятие не может провести ремонт поврежденных участков, хотя оно обязано сделать это. На ремонт дороги необходимо выделять деньги из городского бюджета.

- Даже, если проводить ремонтные работы, то не раньше весны, из-за низкой температуры. Сейчас данные участки засыпаны щебнем, и мы продолжаем следить за состоянием ям. Если нужно, подсыпаем, - заверил глава департамента ЖКХ.

Начальник сектора безопасности дорожного движения Денис Котенев отметил, что, если засыпать яму мусором, от этого она не исчезнет. Полицию такое решение проблем не устраивает. Учитывая то, что большое количество ям находится именно на магистральных дорогах, таких как Пограничная, Никольская, Шоссейная и улица 8-го марта.

У членов комиссии появилась идея заделать ямы «холодным асфальтом», но директор КП «ЭЛУ-автодорог» Наталья Горбенко сообщила, что его город не закупал. Вообще, этот материал очень дорогостоящий и недолговечный, через два месяца нужно будет снова ремонтировать те же ямы.

Пусть на этих участках поставят дорожные знаки о ремонте дорог и ограничении скорости. Нужно договориться с полицией, они контролируют ситуацию,- предложил Игорь Копейка, который входит в депутатскую комиссию по ЖКХ.

На что директор КП «ЭЛУ-автодорог» ему ответила, что знаки уже расставлены. Член депутатской комиссии Сергей Шульгач возмутился, что в городе нет «холодного асфальта», и заявил, что его нужно обязательно закупить для «латания» ям на дорогах, ведь от этого зависит чья-то жизнь.

В итоге, было решено подождать до весны, провести тендер, а в марте заняться ремонтом. Пока же можно обходиться дорожными знаками и понемногу подсыпать щебня в ямы. Кроме того, комиссия рекомендовала исполкому предоставить возможность департаменту проводить ремонт дорог после работы коммунальщиков.