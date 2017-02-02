Призрачный 83-й маршрут: Почему николаевский автобус снова прекратил свою работу?

02.02.17 09:07Сколько просмотров этой статьи89Сколько комментариев этой статьи0

Жители города снова жалуются на то, что автобус, который был только недавно пущен по 83-му маршруту снова прекратил свою работу.

Как сообщают "Новости N", в среду, 1 февраля, на заседании постоянной депутатской комиссии городского совета по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

Депутат Сергей Исаков заявил, что к нему обратились жители города с жалобами на прекращение работы 83-го автобуса.

- Вот такой вопрос, куда делся многострадальный 83-й маршрут? Люди столько просили его вернуть, что мы и сделали, выделили деньги. Но он всё равно не работает со вчерашнего утра, - отметил депутат.

Для многих членов комиссии и присутствующей на заседании представительницы департамента социальной защиты эта новость стала сюрпризом.

Поскольку по документам все хорошо и даже льготный проезд проплачен до июня, автобус должен работать, но его нет. Тогда Владимир Евтушенко позвонил директору «Евротранстехсервиса», чтобы выяснить, где же 83-й автобус, однако ему ответили, что он работает.

- Этот вопрос не к департаменту, я не из транспортного отдела. Договор между горисполкомом и ООО «Евротранстехсервисом» подписан до марта месяца, наш договор о льготных перевозках мы можем подписать тоже только до марта, сейчас он подписан только на январь, по временной смете, но договоренность о продлении до 31 марта, - рассказала представитель департамента соцзащиты.

Кроме того, чиновница сообщила, что в марте будет проведен тендер на 83-й маршрут, и если компания ООО «Евротранстехсервис» выиграет, то договор с ними будет продлен до июня, но сейчас автобус должен работать.

В итоге истина так и не была найдена, а вопрос почему 83-й маршрут не работает, так и остался не раскрыт.

Похожие новости

01.02.17 13:15Ситуация с новым городским кладбищем - жители Кульбакино протестуют

06.11.14 10:46Александр Женжеруха о «реанимации» и изменениях городских маршрутов

07.08.14 10:46Жители Донбасса должны первыми выступать против террористов – генерал армии

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 02.02.2017

Закругление верхнее-левое

21:28Один день жителя Авдеевки: "В бомбоубежищах уже не прячемся. Привыкли" [фото]

20:40Возле Николаевской ОГА установили пункт сбора помощи жителям Авдеевки

20:24В Одессу прибыла одна из главных реликвий Святой горы Афон – мощи Святого Пантелеймона

20:15В зоне АТО погибли двое военных

20:12Маккейн призвал Трампа дать Украине оружие

20:00Вопрос о николаевских дорогах - решать на уровне правительства

19:52В Николаеве водителя мусоровоза ударило током

19:43Снова 5 лет: Деева озвучила новое «покращення» для украинских водителей

19:29В НБУ рассказали, как отличить поддельные 500 гривен

19:18Андрей Шевченко: "Зозуля стал заложником политических интриг"

19:03Специалисты служб по делам детей провели вечерние профилактические рейды

19:03В Украине падает производство молокопродуктов

18:56Будут ли николаевские школьники питаться качественной пищей?

18:50Какая постель теперь будет в купейных вагонах

18:46В Корабельном районе демонтировали 14 незаконных рекламных средств

18:45Увага! Зміна погодних умов в Миколаївській області

18:40Украинские медалистки Олимпиады-2012 получат щедрые призовые

18:37Путин обвинил Киев в "вышибании денег" у Запада

18:30Чиновник пытался вывести из госсобственности 62 га земли вблизи Львова

18:29В Viber стали доступны самоуничтожающиеся сообщения

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.01.17 07:171370

В Нью-Йорке проходит митинг против Трампа

20.01.17 07:341440

В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе

20.01.17 07:451540

«Макдональдс» впервые за 50 лет изменит рецепт приготовления «Биг-мака

20.01.17 08:001640

Курс валют на 20 января

Самые читаемые

25.01.17 09:2213150

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:418350

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475860

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255750

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама