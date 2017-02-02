Призрачный 83-й маршрут: Почему николаевский автобус снова прекратил свою работу?

Жители города снова жалуются на то, что автобус, который был только недавно пущен по 83-му маршруту снова прекратил свою работу.

Как сообщают "Новости N", в среду, 1 февраля, на заседании постоянной депутатской комиссии городского совета по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

Депутат Сергей Исаков заявил, что к нему обратились жители города с жалобами на прекращение работы 83-го автобуса.

- Вот такой вопрос, куда делся многострадальный 83-й маршрут? Люди столько просили его вернуть, что мы и сделали, выделили деньги. Но он всё равно не работает со вчерашнего утра, - отметил депутат.

Для многих членов комиссии и присутствующей на заседании представительницы департамента социальной защиты эта новость стала сюрпризом.

Поскольку по документам все хорошо и даже льготный проезд проплачен до июня, автобус должен работать, но его нет. Тогда Владимир Евтушенко позвонил директору «Евротранстехсервиса», чтобы выяснить, где же 83-й автобус, однако ему ответили, что он работает.

- Этот вопрос не к департаменту, я не из транспортного отдела. Договор между горисполкомом и ООО «Евротранстехсервисом» подписан до марта месяца, наш договор о льготных перевозках мы можем подписать тоже только до марта, сейчас он подписан только на январь, по временной смете, но договоренность о продлении до 31 марта, - рассказала представитель департамента соцзащиты.

Кроме того, чиновница сообщила, что в марте будет проведен тендер на 83-й маршрут, и если компания ООО «Евротранстехсервис» выиграет, то договор с ними будет продлен до июня, но сейчас автобус должен работать.

В итоге истина так и не была найдена, а вопрос почему 83-й маршрут не работает, так и остался не раскрыт.