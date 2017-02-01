АМКУ признал ГКП «Николаевводоканал» монополистом и оштрафовал почти на 70 тысяч гривен

Областное территориальное отделение Антимонопольного комитета оштрафовало ГКП «Николаевводоканал» на 68 тысяч гривен за злоупотребеление монопольным положением на рынке и ущемление интересов потребителей.

Об этом «Николаевским известиям» сообщил предприниматель Александр Каратеев. Ранее сотрудники КП незаконно отрезали его от водоснабжения, выписав надуманные штрафы.

Обращения в органы местной власти и к руководству предприятия результатов не дали. В связи с этим, Каратеев принял решение обратиться в суд и подать жалобу в Антимонопольный комитет.

Областное территориальное отделение АМКУ изучило ситуацию и признало, что ГКП «Николаевводоканал» является монополистом и злоупотребляет своим положением, ущемляет интересы потребителей, перекладывая на них свою ответственность.

Действия КП по отключению Каратеева от водоснабжения признали незаконными. АМКУ обязал «Николаевводоканал» возобновить подачу воды, а также заплатить штраф в размере 68 тысяч гривен.

В решении АМКУ указывается, что при определении размера штрафа учтены такие обстоятельства, в частности: нарушения законодательства о защите экономической конкуренции совершены не впервые, предприятием до сих пор не признаны и не устранены.

«После многократных безрезультатных обращений к депутатам, руководству ГОРОДСКОГО коммунального предприятия «Николаевводоканал», к департаменту ЖКХ, и, даже к мэру, пришлось последовать их советам «обращаться в суд».

И вот первый результат от «Антимонопольного Комитета Украины, — пишет Александр. — А таких решений за последний год от АМКУ по «Николаевводоканалу» уже несколько. Интересно, почему проблема с массовыми незаконными отключениями офисов «Николаевводоканалом» до сих пор не привели к каким-либо действиям со стороны Департамента ЖКХ, мэра, депутатов?

Или просто есть огромная заинтересованность? Ведь шантажируя незаконными отключениями от центрального водоснабжения, можно добиться лояльности и принудить к нужным решениям даже депутатов горсовета?

А с обычных предпринимателей можно собирать миллионные «благотворительные взносы» к следующим выборам?»