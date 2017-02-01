Николаевские дороги: деньги на ветер?

В прошлом году на ремонт дорог в Николаеве из городского бюджета выделялось 226 млн. грн.

Сумма солидная, и николаевцы надеялись на то, что «убитые» городские дороги будут основательно отремонтированы.

Появлявшиеся с завидной регулярностью официальные сообщения о ремонте дорог звучали едва ли не как победные реляции. Впрочем, у николаевцев и тогда еще вызывало сомнение качество работ, значительная часть которых выполнялась при неблагоприятных погодных условиях, с наступлением холодов.

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Тем не менее, власти успокаивали, дескать, в асфальтобетонную смесь добавляются специальные компоненты, позволяющие выполнять работы при низких температурах воздуха и гарантирующие высокое качество дорожного покрытия.

К сожалению, слова остались лишь словами, поскольку городские дороги не выдержали испытания даже январским снегопадом – хоть и доставившим немало хлопот, но все же не самым обильным из тех, что бывали в нашем городе, без продолжительного обледенения и т. п. неблагоприятных погодных «сюрпризов».

А многочисленные трещины, ямы на дорогах по-прежнему вызывают нарекания и водителей, и пешеходов. Вот и выходит, что немалые бюджетные средства пущены на ветер…