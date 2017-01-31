Коммунальщики требуют дотаций из бюджета

Вчера, 30 января, день начался с пикета работников жилищно-коммунального хозяйства возле Николаевской мэрии. Поводом послужило заседание рабочей группы депутатов, членов исполкома и департамента ЖКХ по принятию окончательного решения об экономической обоснованности новых подомовых тарифов, принятых членами исполкома две недели назад.

Как сообщает "Южная правда", в митинге приняли участие представители жилищно-коммунальных предприятий всех форм собственности. Организаторами его выступили профсоюзы. Основные лозунги, с которыми выступили митингующие: «Компенсация вместо повышения тарифов», «Мы такие же жильцы, как и вы, возьмите нас на бюджетное содержание», «Хотите жить комфортно, качественно - платите» и т. д.

Постояв на морозе в ожидании мэра около часа, часть митингующих, около двухсот человек, зашли в здание мэрии и расположились в холле, куда к ним и вышел Александр Сенкевич. Выслушав жалобы о том, что уже сейчас в ЖЭКах неполный рабочий день, потому что даже на выплату минимальной зарплаты средств не хватает, он заверил присутствующих, что понимает их проблемы.

Наша цель - не повышение существующих ставок, а внедрение подомовых тарифов, - сказал он. Это объяснит всем, за что и сколько нужно платить жильцам каждого конкретного дома, поможет проконтролировать предлагаемые услуги, их качество. Конечно, не всегда эффективно работает руководство ЖЭКа, но в этой сфере трудятся люди, выполняющие тяжелую физическую работу по очистке двора, улицы, города. Не каждому по душе такой труд, и низкий поклон им за надлежащее выполнение своих обязанностей. А в тарифах, которые не пересматривались с 2009 года, заложена зарплата 627 гривень, тогда как сегодня у нас «минималка» в 5 раз выше.

Поднялись и другие показатели, что повлияло на ценообразование тарифа. Я не желаю поднимать тарифы, я только хочу, чтобы они были адекватны сегодняшним жизненным реалиям. На предстоящем совещании мы как раз и будем обосновывать каждую цифру в ценообразовании тарифа.

К слову, недавно интернет-СМИ активно обсуждали позицию известного адвоката, члена исполкома Николаевского городского совета Владимира Тимошина. По его мнению, многие расчеты в тарифах необоснованно завышены. Юрист считает, что руководство города сделало это намеренно, для того чтобы «загнать» людей в ОСМД.

По словам Владислава Чайки, соучредителя ООО «Забота» и ЖЭКа «Центральный-1», большая часть членов объединений хотят по-прежнему обслуживаться в ЖЭКах (сегодня в Николаеве создано 500 ОСМД).

Однако эта тема не была в центре внимания митингующих. Их главное требование - дотировать ЖЭКи из городского бюджета.

Здесь собрались люди не для того, чтобы требовать подъем зарплат и коммунальных платежей, - комментирует Владислав Чайка. - Они ведь тоже горожане и также наравне со всеми их оплачивают из своих мизерных зарплат, причем у них задолженностей по «коммуналке» нет. Не лучше ли компенсировать ЖЭКам разницу из городского бюджета, то есть дотировать коммунальную сферу?

Некоторые пикетчики в конце мероприятия заявили, что если через неделю их вопрос не решится, то они не выйдут на работу.

Стоит заметить, что на предыдущих заседаниях комиссия, изучающая обоснование поднятия тарифов, пришла к выводу, что подомовой тариф нужно не повысить, а понизить. К какому решению придут власть имущие на сей раз, покажет время.