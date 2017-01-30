Жителям Снигиревки за непригодную для питья воду придется платить в два раза больше

В феврале этого года в Снигиревке вдвое повысят тарифы на воду, непригодную для питья. Плата за водоснабжение и водоотведение увеличится для горожан с 16,08 до 40 гривен. Об этом в комментарии корреспонденту интернет-издания «Мой город» сообщила секретарь Снигиревского горсовета Татьяна Андрющенко изданию "Мой Город"

По её словам, повышение тарифа вызвано увеличением размера минимальной заработной платы, стоимости энергии и подорожанием материалов, использующихся коммунальным предприятием «Снигиревский коммунальщик».

С 2011 по конец 2016 года тариф не пересматривался. А за этот период увеличилась стоимость 1КВт энергии, в несколько раз увеличилась минимальная зарплата, материалы для проведения работ также подорожали.

Конечно, для жителей Снигиревки, когда почти вполовину была увеличена стоимость куба воды, это вызвало ажиотаж. Даже на тот момент принятый тариф не соответствовал себестоимости. Он был снижен на одну гривну, — пояснила Андрющенко. Чиновница сообщила, что расчет тарифа на предприятии «Снигиревский коммунальщик» подробно изучался херсонской аудиторской фирмой «Зоря».

К слову, на проведение аудита из городского бюджета было выделено 60 тыс. грн. По расчетам аудиторов, тариф на воду в Снигиревке необходимо повысить на две гривны.

По расчетам аудиторов, тариф надо повысить на две гривны. С 1 февраля 2017 года мы все-таки должны принять решение об установлении новых тарифов. Мы знаем, что с 1 января увеличилась минимальная заработная плата и в любом случае «зарплата» как составляющая тарифа должна быть учтена, — сказала секретарь горсовета.

Выступая за повышение тарифа, чиновница согласилась, что вода, которая постоянно подается в краны горожан, не соответствует санитарным нормам.

Вода в Снигиревке действительно не соответствует стандартам «Вода питьевая». Чтобы вода соответствовала санитарным нормам, необходимо ставить очистные сооружения на каждой скважине. На сегодняшний день это нереально. В районах города ставятся бюветы и, если люди хотят употреблять воду в пищу, они приобретают её в бюветах, — сказала Андрющенко.

Чиновница также добавила, что повышение тарифа является вынужденной мерой, иначе коммунальному предприятию придется закрыться.

— Разницу тарифа компенсировать из бюджета горсовета нельзя. Если не повысить зарплату на коммунальном предприятии, туда никто не пойдет работать. Коммунальное предприятие тогда будет вынуждено закрыться.

Отметим, что жителям города, платящим довольно высокий тариф на водоснабжение, приходится дополнительно выворачивать свои карманы на покупку питьевой воды.

По словам пенсионера Александра Мельника, проживающего в Снигиревке, вода, которая поступает в краны, содержит много солей, поэтому для питья лучше покупать бутилированную, или брать воду в бюветах.

Наша снигиревская вода никуда не подлежит, одна соль. Мы берем в ларьках, 6 л обходится в 2,4 грн., — сказал пенсионер.

В свою очередь жительница Снигиревки считает «крутым» повышение тарифа на воду, которую нельзя пить, до 30 грн.