Подомовые тарифы в Николаеве необходимо понизить – окончательные выводы рабочей группы

Рабочая группа по изучению обоснованности принятия новых подомовых тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений, а также придомовых территорий в городе Николаеве подвела итоги проверки и представила выводы, которые будут зачитаны на заседании исполкома.

Как сообщает"НикВести", итоговый документ сегодня, 30 января, подписали 5 депутатов, в частности председатель комиссии Сергей Кантор, секретарь Наталья Манзюк, а также члены комиссии Елена Киселева, Сергей Карцев и Александр Репин.

Последний указал, что имеет особое мнение по данному вопросу — разработать нормативно-правовой акт, который регламентировал бы взаимоотношения между Департаментом ЖКХ и жильцами. На комиссии он высказывал мнение, что новые тарифы экономически обоснованы, а их принятие происходило прозрачно и без нарушения процедуры.

В выводах рабочей группы указано, что решение исполнительного комитета — вынужденная мера, однако процедура принятия подомовых тарифов была непрозрачна и преждевременна, что вызвало социальную напряженность среди граждан и конфликтную ситуацию между депутатским корпусом и исполнительной властью ответственной за подготовку и принятие данного решения.

Выявлены факты: недобросовестного отношения исполнителей услуг (ЖЭПы) к внесению исходных данных, на которых базируется расчет подомового тарифа; безосновательного начисления коммунальных услуг при отсутствии их фактического выполнения, - говорится

Отмечается, что по домам 5 - 6 класса по факту не предоставляется ряд учтенных нормативным тарифом услуг. При этом, по многим домам этой категории, учтены такие параметры, как наличие или отсутствие освещения, централизованного отопления, водоснабжения и централизованного водоотведения.

Территория для уборки, закреплённая районными администрациями за ЖЭПами значительно превышает нормативные расчеты. При расчете подомового тарифа ограничена сумма накладных расходов. Алгоритм уменьшения рабочей группе не был предоставлен.

Также отмечается, что заработная плата админперсонала в некоторых ЖЭПах, необоснованно завышена

С целью дальнейшего совершенствования работы, повышения качества услуг предоставляемых ЖЭП города, рабочая группа предложила пересмотреть в сторону уменьшения утвержденные решением исполкома от 16 января подомовые тарифы. Было решено поручить Департаменту ЖКХ подготовить и утвердить на сессии Николаевского городского совета, решение о списании с баланса коммунальной собственности домов 5 - 6 классов за исключением домов, где есть централизованное отопление и общедомовые (общедворовые) коммуникации. По данной категории домов, в подомовом тарифе учитывать только фактически предоставляемые услуги.

Установить предельный размер начисления в подомовом тарифе, по статье «уборка придомовой территории» рассчитанным Департаментом ЖКХ.

С целью упорядочивания подомового тарифа в СКП «Гуртожиток» рабочая группа рекомендовала снять с его баланса жилые дома. СКП «Гуртожиток» реорганизовать в коммунальное учреждение. Снятые жилые дома передать территориально по ЖЭПам.

Установить директорам коммунальных предприятий граничную сумму заработной платы, которая не должна превышать 10 тысяч гривен со всеми надбавками. У производственного персонала коэффициент расчета заработной платы увеличить, - говорится в решении рабочей группы.

Совместительство административного персонала в ЖЭПах - запретить.

Для возможности объективной оценки и прогнозирования краткосрочной перспективы изменения тарифов, поручить отделу цен до февраля пересчитать подомовой тариф с учетом принятой минимальной заработной платы (с 01.01.2017г. - 3200 грн.), и устраненных ошибок допущенных ЖЭПами в период подготовки исходных материалов по утвержденным исполкомом НГС подомовым тарифам; изменения стоимости электроэнергии (с 01.03.2017г. – 1,68грн./кВт), - говорится в документе.

Департаменту ЖКХ рекомендуется интенсифицировать работу по выведению из подомового тарифа услуги «вывоз ТБО» и переход на прямое абонентское обслуживание " возчиками ". Установить срок данного перехода для домов 6 кл. – в течение двух месяцев, для домов большей этажности – в течение трёх – четырёх месяцев по оставшимся районам города.

Рекомендуется исполкому Николаевского горсовета принять решение, регламентирующее расходование средств ЖЭПами, исключительно в соответствии с поступающими на расчетный счет средствами от населения, по видам оказываемых услуг. В случаях, когда оплата производится одной суммой, разделять ее по составляющим и учитывать для дальнейшего расходования - раздельно.

Исполкому принять решение, дающее право ЖЭПам, 10 % дебиторской задолженности на 01.01.2017г., по мере ее погашения, использовать, как мотивационную составляющую для персонала. Оставшаяся сумма погашенной дебиторской задолженности не разносится по составляющим услуг, а используется ЖЭПами, для пополнения оборотных средств.

Исполкому городского совета, в установленном законом порядке (соблюдением процедуры), внести изменения в решение № 26 от 16.01.2017 по уменьшению подомовых тарифов с учетом предложений рабочей группы. В случае непринятия данного решения, рабочая группа оставляет за собой право инициировать проведение внеочередной сессии НГС, - говорится в документе.

Кроме того, в процессе работы, рабочей группой были выявлены проблемы в организации самого процесса предоставления услуг.

В случаях индивидуальной оплаты за услуги по лифтам населению не начисляются субсидии. Имеется необходимость в разработке нормативно-правового акта ДЖКХ для установления коммуникации между поставщиком услуг и потребителем, - говорится в документе.