«Компенсация вместо повышения тарифов»

Это один из лозунгов митинга коммунальщиков, который проходит сейчас возле мэрии .

Напомним, что именно сегодня здесь заседает рабочая группа депутатов, которые должны окончательно решить, насколько экономически обоснованны новые подомовые тарифы, принятые на заседании исполкома две недели назад.

Как известно, тогда прозвучало предложение соучредителя ООО «Забота» и ЖЭКа «Центральный-1»Владислава Чайки компенсировать разницу тарифов коммунальщикам из городской казны. Называлась цифра в 20 миллионов гривен, что не так уж тяжко для города, в бюджете которого в конце года остаются неосвоенными около 180 миллионов грн.

На митинг вышли коммунальщики предприятий всех видов собственности, собралось около 300 человек. В руках- плакаты: «Панове депутати, запрошуємо на роботу», «Зарплата двїрника- 627 грн., метла своя», «Мы такие же жильцы, как и вы, возьмите нас на бюджетное содержание» и др. Как отметил Владислав Чайка, на митинг людей вывели профсоюзы их организаций.

В данный момент людям надоело стоять на холоде и ждать появления мэра, они вошли внутрь.