Нацкомиссия объяснила новые изменения в платежках за газ

Потребители будут иметь возможность сравнивать свое потребление разных энергетических ресурсов в количественном и стоимостном выражении.

Информация о ежемесячном потреблении газа в единицах энергии позволит потребителям сравнить свое потребление разных энергетических ресурсов в количественном и стоимостном выражении, а также выбрать оптимальный источник энергии. Об этом в Фейсбук написал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.

«Комиссия обещала внедрить информирование потребителей природного газа в единицах энергии — и выполняет их. Этот шаг даст возможность потребителю сравнивать свое потребление разных энергетических ресурсов в количественном и стоимостном выражении, выбирать оптимальные источники энергии», — сказал Вовк.

Он напомнил, что накануне соответствующее постановление было утверждено по результатам работы рабочей группы в составе Регулятора, Министерства, УТГ, операторов ГРМ и НАК «Нафтогаз Украины».

Как отметил Вовк, после публикации постановления и месячного срока для настроек (маршрутизация, дополнительные строки в платежных поручениях и личном кабинете) потребители природного газа ежемесячно будут получать в платежках данные относительно объема потребления газа в кубических метрах, среднемесячную высшую теплоту сгорания ресурса, объем потребления в энергетических единицах (кВт-час, Гкал, Мдж).

«Следующий амбициозный шаг — переход на плату за единицы энергии, что позволит сделать начисления в зависимости от качества природного газа путем перевода объема потребления природного газа в единицы энергии», — заверил глава НКРЭКУ.