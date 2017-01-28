Николаевцам становится все труднее оплачивать тарифы

28.01.17 10:07Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве был проведен опрос, в результате которого стало известно, что из 400 опрошенных жителей города 174 не могут оплатить счета и вынуждены влезать в долги.

Как сообщает "Николаев24", некоторые жители города после оплаты коммунальных услуг вынуждены ограничивать себя в покупках необходимых вещей.

Многие николаевцы, которые изо всех сил пытаются не наделать долгов и во что бы-то ни стало оплатить счета за коммунальные услуги, не могут позволить купить себе даже еду и ходят полуголодными, не говоря уже о фруктах и одежде.

Отметим, что некоторые николаевцы, у которых не стоит выбор оплатить счета за коммунальные услуги, или позволить купить еду для семьи, вообще не заморачиваются по поводу своих долгов за квартплату. «Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

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