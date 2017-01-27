Член исполкома Николаевского горсовета считает новые тарифы необоснованно завышенными

Известный николаевский адвокат, член исполкома Николаевского городского совета Владимир Тимошин проанализировал новые тарифы, принятые исполкомом.

По мнению Тимошина, многие позиции в тарифах необоснованно завышены. Юрист считает, что руководство города сделало это намерено, для того, чтобы «загнать» людей в ОСМД.

Отметим, что сам Тимошин не присутствовал на заседании исполкома, когда утверждали новые тарифы, поскольку находился в отпуске.

Предлагаем вниманию наших читателей анализ тарифов, сделанный Владимиром Тимошиным.

Решением исполкома Николаевского городского совета от 13.05.2015 года «О корректировке тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий» произведена корректировка действующих тарифов (обычно в сторону увеличения).

Так, например, по ЖКУ ММР «Бриз», по домам с лифтами, выше первых этажей, с 01.09.2015 тариф составлял от 2 грн.08 коп. до 2 грн. 11 коп. за 1 м.кв. (В зависимости от состояния дома).

Решением исполкома Николаевского городского совета от 16.01.2017 года, которое очень громко обсуждалось в СМИ, в том числе и депутатами ВР, и которого депутаты всех уровней и фракций «требовали» (не зря указано в кавычках) отменить, указанный тариф увеличен до (в среднем) 3 грн. 50 коп.

То есть за трехкомнатную квартиру (в среднем 70 кв.м. по 2,1 грн.) сумма составляла 147 грн., то сейчас -245 грн.

Каким образом изменились составляющие общего тарифа:

Составляющая 2015 год 2017 год Разница. %

Вывоз ТБО 0,28 0,29 0,01 3,57 Техническое обслуживание лифтов 0,30 0,59 0,29 96,7 Диспетчеризация для лифтов 0,08 0,10 0,02 25,0 Электроэнергия для лифтов 0,12 0,34 0,22 183,0 Электроэнергия мест общ. польз. 0,05 0,31 0,26 520,0 Уборка территории 0,25 0,41 0,16 64,0 Обсл. Внутрен. Домов. Сетей 0,36 0,38 0,02 5,56 Текущий ремонт 0,26 0,85 0,59 226,9 Прочие расходы (изготовл. Книг) 0,05 - - -

Изучив указанные суммы возникает несколько вопросов к авторам нового решения исполкома:

Почему составляющая тарифа «электроэнергия мест общего пользования» выросла в 1,5 года с 0,05 грн. до 0,31 грн. (то есть на 520%.) При том, что на 01.09.2015 года тариф на электроэнергию составлял 71,4 коп., а по состоянию на 16.01.2017 года - 152 коп. (112%). Почему составляющая «текущий ремонт» увеличена с 0,26 грн. до 0,85 грн., то есть на 226,9%? В чём причина увеличения всех составляющих тарифа до 1,66 грн., из которых 0,59 грн. (то есть треть) это «текущий ремонт». То есть раньше 0,26 грн. за 1 кв.м. не делали текущий ремонт, то теперь за 0,59 грн. за 1 кв.м. не будут совершать ремонт.

Считаю, что каждый житель имеет право спросить: на что потрачены средства, которые уплачивались за текущий ремонт (за трёхкомнатную квартиру около 18,2 грн. в месяц, или 218,4 грн. в год).

9-и этажный (три подъезда) дом имеет площадь около 4,5 тыс. кв.м. Сумма на текущий ремонт составляла 1170 грн. за места, и 14040 в год. Сейчас это 31860 грн. в год.

До последнего решения исполкома, составляющая «текущий ремонт» последние 10 лет сильно не менялась и составляла примерно 0.2-0.26 грн. Поэтому возникает вопрос: на что были использованы денежные суммы в размере 140000 грн. на один 9-ти этажный дом?

Я лично живу в 9-ти этажном доме уже 22 года. За все это время ни разу в этом доме не проводилось никакого ремонта.

Уважаемые депутаты!

Вот вам примерный расчет. Попробуйте найти ответ на поставленные вопросы и после этого решить, а обоснованны ли тарифы, предложенные жителям г. Николаева командой мэра города.

Николаевцам сообщаю, что указанная афера с тарифами, по моему мнению, это попытка руководства города за наш с вами счет покрыть задолженность по заработной плате работникам ЖЭКов, которая составляет около 15 млн.грн., и создание таких условий жителям г.. Николаева, чтобы они быстро создавали ОСМД.