Член исполкома Николаевского горсовета считает новые тарифы необоснованно завышенными

|27.01.17 20:47
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Известный николаевский адвокат, член исполкома Николаевского городского совета Владимир Тимошин проанализировал новые тарифы, принятые исполкомом.
По мнению Тимошина, многие позиции в тарифах необоснованно завышены. Юрист считает, что руководство города сделало это намерено, для того, чтобы «загнать» людей в ОСМД.
Отметим, что сам Тимошин не присутствовал на заседании исполкома, когда утверждали новые тарифы, поскольку находился в отпуске.
Предлагаем вниманию наших читателей анализ тарифов, сделанный Владимиром Тимошиным.
Решением исполкома Николаевского городского совета от 13.05.2015 года «О корректировке тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий» произведена корректировка действующих тарифов (обычно в сторону увеличения).
Так, например, по ЖКУ ММР «Бриз», по домам с лифтами, выше первых этажей, с 01.09.2015 тариф составлял от 2 грн.08 коп. до 2 грн. 11 коп. за 1 м.кв. (В зависимости от состояния дома).
Решением исполкома Николаевского городского совета от 16.01.2017 года, которое очень громко обсуждалось в СМИ, в том числе и депутатами ВР, и которого депутаты всех уровней и фракций «требовали» (не зря указано в кавычках) отменить, указанный тариф увеличен до (в среднем) 3 грн. 50 коп.
То есть за трехкомнатную квартиру (в среднем 70 кв.м. по 2,1 грн.) сумма составляла 147 грн., то сейчас -245 грн.
Каким образом изменились составляющие общего тарифа:
Составляющая 2015 год 2017 год Разница. %
- Вывоз ТБО 0,28 0,29 0,01 3,57
- Техническое обслуживание лифтов 0,30 0,59 0,29 96,7
- Диспетчеризация для лифтов 0,08 0,10 0,02 25,0
- Электроэнергия для лифтов 0,12 0,34 0,22 183,0
- Электроэнергия мест общ. польз. 0,05 0,31 0,26 520,0
- Уборка территории 0,25 0,41 0,16 64,0
- Обсл. Внутрен. Домов. Сетей 0,36 0,38 0,02 5,56
- Текущий ремонт 0,26 0,85 0,59 226,9
- Прочие расходы (изготовл. Книг) 0,05 - - -
Изучив указанные суммы возникает несколько вопросов к авторам нового решения исполкома:
Почему составляющая тарифа «электроэнергия мест общего пользования» выросла в 1,5 года с 0,05 грн. до 0,31 грн. (то есть на 520%.) При том, что на 01.09.2015 года тариф на электроэнергию составлял 71,4 коп., а по состоянию на 16.01.2017 года - 152 коп. (112%).
Почему составляющая «текущий ремонт» увеличена с 0,26 грн. до 0,85 грн., то есть на 226,9%? В чём причина увеличения всех составляющих тарифа до 1,66 грн., из которых 0,59 грн. (то есть треть) это «текущий ремонт». То есть раньше 0,26 грн. за 1 кв.м. не делали текущий ремонт, то теперь за 0,59 грн. за 1 кв.м. не будут совершать ремонт.
Считаю, что каждый житель имеет право спросить: на что потрачены средства, которые уплачивались за текущий ремонт (за трёхкомнатную квартиру около 18,2 грн. в месяц, или 218,4 грн. в год).
9-и этажный (три подъезда) дом имеет площадь около 4,5 тыс. кв.м. Сумма на текущий ремонт составляла 1170 грн. за места, и 14040 в год. Сейчас это 31860 грн. в год.
До последнего решения исполкома, составляющая «текущий ремонт» последние 10 лет сильно не менялась и составляла примерно 0.2-0.26 грн. Поэтому возникает вопрос: на что были использованы денежные суммы в размере 140000 грн. на один 9-ти этажный дом?
Я лично живу в 9-ти этажном доме уже 22 года. За все это время ни разу в этом доме не проводилось никакого ремонта.
Уважаемые депутаты!
Вот вам примерный расчет. Попробуйте найти ответ на поставленные вопросы и после этого решить, а обоснованны ли тарифы, предложенные жителям г. Николаева командой мэра города.
Николаевцам сообщаю, что указанная афера с тарифами, по моему мнению, это попытка руководства города за наш с вами счет покрыть задолженность по заработной плате работникам ЖЭКов, которая составляет около 15 млн.грн., и создание таких условий жителям г.. Николаева, чтобы они быстро создавали ОСМД.