Киевлянам предлагают пятилетнюю рассрочку на коммуналку

Киевляне при заключении соответствующего договора получат рассрочку на особо выгодных условиях — сроком до 60 месяцев без уплаты первого взноса.

Киевляне смогут получить рассрочку по долгам за жилищно-коммунальные услуги сроком на пять лет. Об этом говорится на сайте Центра коммунального сервиса.

«Все должники, которые еще не рассрочили (реструктуризировали) свою задолженность за жилищно-коммунальные услуги, получат возможность с 1 февраля по 31 марта заключить договор рассрочки долга на особо выгодных условиях, а именно сроком до 60 месяцев, без уплаты первого взноса», — говорится в сообщении.

Для заключения договора нужно обратиться с заявлением к бухгалтеру по начислениям, который проводит прием в ЖЭО.

К заявлению следует приложить копию паспорта владельца/совладельца, копию идентификационного кода и копию правоустанавливающих документов на квартиру.

Заявление на заключение договора рассрочки задолженности может быть представлено в бумажном виде путем вложения его в ящики, которые размещены в каждом сервисном центре, или в электронном виде через сайт ЦКС или через Google forms.