"Людям не платят – они увольняются", - Сенкевич.

Городской глава Николаева советует гражданам «быть внимательным» на обледеневших тротуарах, на которых пешеходы рискуют получить травмы и передвигаться по расчищенным местам.

Об этом пишут в «Преступности.НЕТ».

При этом тем николаевцам, кто уже получил травму, мэр может посоветовать только «обращаться в «скорую».

– Нужно быть внимательным. Мы находимся в зимнем времени года и нужно стараться перемещаться по тем местам, которые расчищены. Те места, где не можем расчищать – идет постоянная посыпка песком. Снимать лед уже физически невозможно, – сказал Сенкевич.

Причину некачественной уборки городской глава видит в низких тарифах на ЖКХ, которые не могут обеспечить достойную и мотивирующую заработную плату дворникам.

– Действительно мы не имеем возможность, в том числе из-за несоответствия существующего тарифа набрать необходимое количество сотрудников в сферу ЖКХ. Оплата маленькая и услуга следовательно такая некачественная. Качественная услуга имеет соответствующую стоимость и это касается вопроса ежедневной работы. Людям не платят – они увольняются. Их зарплата насколько низкая, что они не заинтересованы махать лопатой, ­– отметил мэр.

В то же время в соцсетях николаевцы обсуждают, что в многих пешеходных зонах наблюдается значительное обледенение. К тому же ситуация усугубилась еще недавно выпавшим снегом. Горожане отмечают, что гололодецу за все время во многих местах коммунальщики даже не пытались ликвидировать.