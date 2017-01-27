«Николаевводоканал» получит инвестиций на 17 миллионов гривен

27.01.17 12:55Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

В п'ятниця, 27 января, исполнительный комитет горсовета принял решение согласовать КП «Николаевводоканал» инвестиционную программу.

Проект предусматривает модернизацию и развитие водопроводных и канализационных сетей города.

«Николаевводоканал» подготовил инвестиционную программу на 2017 год на общую сумму 17 миллионов гривен. Программа финансируется за счет амортизационных отчислений. 9,5 миллиона гривен будут направлены на мероприятия по водоснабжению, 7,6 миллиона гривен – на мероприятия по водоотведению. Ориентировочно у нас 17 мероприятий, которые в процессе при необходимости будут подвергаться корректировке», - сообщил директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко.

Борис Леонидович отметил, что после утверждения программы исполкомом горсовета ее еще должна будет согласовать Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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