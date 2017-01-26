Новый тариф для Николаевводоканала составит почти 15 грн. за кубометр воды
|26.01.17 19:50
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения.
Такое решение было принято на заседании НКРЕКП вчера, 25 января.
В общей сложности в 2017 году тарифы будут повышены для 54 водоканалов, среди которых есть и КП «Николаевводоканал».
Каждый из представителей органов местного самоуправления получил возможность выразить позицию по трём вопросам:
— поддержка предложенного проекта изменения тарифов;
— достаточность амортизационных отчислений и других источников для обеспечения надежных и качественных услуг;
— наличие разницы между фактической стоимостью предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу, централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) и утвержденными тарифами до 2015 года и причины ее возникновения.