Новый тариф для Николаевводоканала составит почти 15 грн. за кубометр воды

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения.

Такое решение было принято на заседании НКРЕКП вчера, 25 января.

В общей сложности в 2017 году тарифы будут повышены для 54 водоканалов, среди которых есть и КП «Николаевводоканал».

Каждый из представителей органов местного самоуправления получил возможность выразить позицию по трём вопросам:

— поддержка предложенного проекта изменения тарифов;

— достаточность амортизационных отчислений и других источников для обеспечения надежных и качественных услуг;

— наличие разницы между фактической стоимостью предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу, централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) и утвержденными тарифами до 2015 года и причины ее возникновения.