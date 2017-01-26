В Николаеве ЖЭКи начали развешивать на дверях подъездов объявления с новыми тарифами на квартплату

26.01.17 18:55Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

На созданной сессией горсовета рабочей группе по тарифам идут жаркие споры, между сторонниками и противниками повышения тарифов на квартплату в Николаеве. Повышение тарифов отстаивают депутаты от партии «Самопомощь», все остальные выступают против.

Между тем, пока депутаты выясняют кто из них прав и что делать дальше, ЖЭКи начали развешивать на дверях подъездов объявления о том, что новые тарифы введены в действие.

Так ЖЭК «Забота» заботливо (приносим извинения за тавтологию) наклеил на дверях всех обслуживаемых им домов решение исполкома о повышении тарифов и «расшифровку» этих самых тарифов. Из расчета выходит, что платить придется на 50-60% больше, чем было раньше.

Напомним, что решение о повышении тарифов на квартплату в Николаеве было принято по предложению мэра Сенкевича на заседании исполкома горсовета 16 января. Открыто против принятия данных тарифов выступил только один член исполкома — Владимир Тимошин, выступивший по этому поводу в СМИ.

Опасаясь, что сессия городского совета отменит грабительские тарифы, Сенкевич в тот же день подписал решение исполкома и приказал зарегистрировать в протокольной части. Таким образом, уже 16 января решение вступило в силу.

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