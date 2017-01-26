В Украине существенно подорожают тарифы на воду
|26.01.17 17:55
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения.
Соответствующее решение Нацкомиссия приняла на заседании 25 января.
Согласно данным регулятора, тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения в 2017 году будут повышены для 54 лицензиатов.
НКРЭ разделила их на две группы: в первую группу внесены 36 лицензиатов, тарифы для которых пересматривались в течение января-августа 2016 года, во вторую - 18 компаний, тарифы для которых не пересматривались длительное время, или вообще не устанавливались регулятором.
Так, для лицензиатов первой группы тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в 2017 вырастут на 9% - с 9,86 грн за кубометр до 10,76 грн за кубометр.