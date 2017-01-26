Репин пытался выгнать журналиста из заседания рабочей группы по тарифам

26.01.17 13:46Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Глава комиссии по вопросам ЖКХ Александр Репин хотел выставить за дверь корреспондента николаевского издания, чтобы заседание рабочей группы по изучению обоснованности повышенных тарифов прошло без фото и видеосьемки.

Как передают Новости-Н, Репин «тонко намекнул», что заседание группы надо сделать закрытым, а журналиста выставить за дверь. Но благодаря вмешательству депутатов мечта г-на Репина, представляющего промэрскую партию «Самопомощи», решать жизненно важный для всех горожан «тарифный» вопрос так и осталась «мечтой».

Не позволили ее осуществить глава рабочей группы Сергей Кантор и депутаты Олег Солтыс, Елена Киселева, Наталья Манзюк и Сергей Карцев.

Кроме того, Карцев предложил провести внеочередную сессию 30 января, чтобы успеть отменить решение исполкома о двукратном повышении тарифов до первого числа, иначе николаевцам проведут начисления по-новому. Все члены рабочей группы поддержали его предложение — за исключением депутатов от «Самопомощи» Александра Репина и его сопартийца Федора Панченко.

Добавим, если депутаты все-таки не отменят решение исполкома о повышении тарифов, то с 1 февраля николаевцы будут платить в два раза больше.

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Четверг, 26.01.2017

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