За ніч дорожники Миколаївщини використали майже 60 тонн ПСС

Дорожники Миколаївщини продовжують виконувати першочергові заходи в рамках зимового утримання автодоріг.

Так, впродовж минулої ночі для посипки автошляхів протиожеледною сумішшю було задіяно 17 одиниць дорожньої спецтехніки (плужні та піскорозкидачі) та 32 дорожніх працівників. Також 36 механізмів та 48 дорожників працювало в черговому режимі.

Лише за цю ніч, для забезпечення безпечного руху транспорту автошляхами Миколаївської області, філіями облавтодору використано майже 60 тон піщано-сольової суміші та 13 тонн технічної солі.

Посипальні роботи виконувались на аварійно-небезпечних ділянках автодоріг М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м. Таганрог), М-13 Кіровоград-Платонове (на м. Кишинів), Р-06 Ульяновка-Миколаїв (через м. Вознесенськ), Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, Т-15-06 Миколаїв-Доманівка-Берізки у Вознесенському, Врадіївському, Доманівському, Первомайському, Южноукраїнському районах, а також та під’їздах до міста Миколаєва.

За результатами нічної роботи дорожників, проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами області забезпечено в повному обсязі.

Наразі, дорожники Миколаївщини продовжують виконувати першочергові заходи з експлуатаційного утримання для забезпечення безпечного руху транспорту.

Зважаючи на мінливість погодних умов взимку, звертаємося до користувачів доріг бути уважними та обережними, пересуваючись автошляхами області, не виконувати ризикованих маневрів та підготувати свої транспортні засоби до зимової експлуатації. Чітко дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема швидкісних режимів, інтервалу та дистанції, що дозволить уникнути ускладнень у русі транспорту та не допустити виникнення дорожньо-транспортних пригод.