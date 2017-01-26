В 2016 году специалисты «Николаевгаза» устранили почти 15 тыс. утечек газа

За год специалисты ПАО «Николаевгаз» проверили и отрегулировали газовое оборудование и приборы почти у 200 тыс. потребителей газа

Для обеспечения необходимого уровня безопасности проводится постоянная работа по диагностике газораспределительной системы и устранения выявленных в ней нарушений.

В 2016 году среди 200 тыс. абонентов, у которых работники ПАО «Николаевгаз» проводили проверку состояния газового оборудования, при техническом обслуживании обнаружено 1,4 тыс. несанкционированных вмешательств в систему газоснабжения. Всего за год устранено 14,9 тыс. утечек газа. Для обеспечения безопасности было отключено 1,3 тыс. потребителей и 6,5 тыс. газовых приборов, ведь неквалифицированные действия при обращении с газовым оборудованием, его ремонтом, настройкой или подключением могут привести к фатальным последствиям.

«Николаевгаз» постоянно проводит мероприятия по пропаганде безопасного пользования газовыми приборами в быту: организовывает месячники безопасности в учебных заведениях, распространяет памятки с правилами пользования газовым оборудованием, проводит заседания и совещания с владельцами жилищно-коммунального фонда, публикует пресс-релизы и объявления и многое другое. Однако некоторые потребители газа, несмотря на все предостережения, все-таки продолжают пренебрегать правилами.

«К несчастным случаям, связанным с газом, приводит самовольное вмешательство потребителей в газовую систему - собственноручный ремонт, установка или настройка газовых приборов. Если эти действия производит не специалист, существует высокая вероятность нарушения целостности газовой системы, некорректной работы газовых приборов. А это, в свою очередь, приводит к утечкам газа, образованию ядовитого угарного газа, создает угрозу взрыва и других ситуаций, несущих опасность жизни и здоровью людей. Чтобы обезопасить наших клиентов, мы вынуждены отключать потребителей, у которых выявлены нарушения, от газоснабжения до того момента, пока эти нарушения не будут устранены», - говорит технический директор «Николаевгаза» Владимир Покотилов.

ПАО «Николаевгаз» призывает всех потребителей неуклонно соблюдать правила безопасности пользования газом, которые гарантируют сохранение их жизни и здоровья.