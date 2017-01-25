Николаевский адвокат Тимошин обратился к городской власти

За счет повышения тарифов на квартплату городская власть намерена закрыть долги по зарплате работникам ЖЭКов.

Об этом адвокат Владимир Тимошин написал на своей странице в Фейсбук.

Николаевский адвокат Владимир Тимошин считает, что за счет повышения тарифов на квартплату городская власть намерена закрыть долги по зарплате работникам ЖЭКов.

Решение исполкома от 16 января 2017 г. — это афера, которую провернула власть Николаева, чтобы за счет горожан погасить задолженность по заработной плате работникам ЖЭКов. На сегодняшний день сумма этой задолженности составляет примерно 15 млн грн.

Указанная афера с тарифами, по моему мнению, это попытка руководства города за наш с вами счет покрыть задолженность по заработной плате работникам ЖЭКов, которая составляет около 15 млн.грн., И создание таких условий жителям г. Николаева, чтобы они быстро создавали ОСМД, - написал Тимошин.

Тимошин также обратился к городской власти с просьбой обосновать данное решение на повышение тарифов:

Уважаемые депутаты! Попробуйте найти ответ на поставленные вопросы и после этого решить, а обоснованы ли тарифы, предложенные жителям г. Николаева командой мэра города.