Николаевский адвокат Тимошин обратился к городской власти

25.01.17 20:04Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

За счет повышения тарифов на квартплату городская власть намерена закрыть долги по зарплате работникам ЖЭКов.

Об этом адвокат Владимир Тимошин написал на своей странице в Фейсбук.

Николаевский адвокат Владимир Тимошин считает, что за счет повышения тарифов на квартплату городская власть намерена закрыть долги по зарплате работникам ЖЭКов.

Решение исполкома от 16 января 2017 г. — это афера, которую провернула власть Николаева, чтобы за счет горожан погасить задолженность по заработной плате работникам ЖЭКов. На сегодняшний день сумма этой задолженности составляет примерно 15 млн грн.

Указанная афера с тарифами, по моему мнению, это попытка руководства города за наш с вами счет покрыть задолженность по заработной плате работникам ЖЭКов, которая составляет около 15 млн.грн., И создание таких условий жителям г. Николаева, чтобы они быстро создавали ОСМД, - написал Тимошин.

Тимошин также обратился к городской власти с просьбой обосновать данное решение на повышение тарифов:

Уважаемые депутаты! Попробуйте найти ответ на поставленные вопросы и после этого решить, а обоснованы ли тарифы, предложенные жителям г. Николаева командой мэра города.

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