Мэр Николаева назначил «временного» директора «Николаевкоммунтранса» Городской голова Николаева Александр Сенкевич объявил о начале конкурсного отбора кандидатов на освободившуюся должность директора коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс». Как сообщает "НикВести", что временно исполняющим обязанности директора назначен Андрей Цизин. Об этом Александр Сенкевич написал на своей странице в Facebook. Александр Сенкевич также сообщил, что мэрия обратилась в Управление Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области с просьбой провести проверку коммунального предприятия с привлечением специалистов Департамента защиты экономики Национальной Полиции Украины. Если бы вы знали, какие люди обращались ко мне с просьбой «не трогать» предприятие и оставить «все как есть». Решение является неизменным. Моя принципиальная позиция - КП не собственность директора, а достижение общества и управление им должно осуществляться прозрачно, подотчетно и в интересах жителей города, - добавил Александр Сенкевич. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама