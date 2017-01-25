Мэр Николаева назначил «временного» директора «Николаевкоммунтранса»
|25.01.17 17:22
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Городской голова Николаева Александр Сенкевич объявил о начале конкурсного отбора кандидатов на освободившуюся должность директора коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс».
Как сообщает "НикВести", что временно исполняющим обязанности директора назначен Андрей Цизин.
Об этом Александр Сенкевич написал на своей странице в Facebook.
Александр Сенкевич также сообщил, что мэрия обратилась в Управление Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области с просьбой провести проверку коммунального предприятия с привлечением специалистов Департамента защиты экономики Национальной Полиции Украины.
- Если бы вы знали, какие люди обращались ко мне с просьбой «не трогать» предприятие и оставить «все как есть». Решение является неизменным. Моя принципиальная позиция - КП не собственность директора, а достижение общества и управление им должно осуществляться прозрачно, подотчетно и в интересах жителей города, - добавил Александр Сенкевич.