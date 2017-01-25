Cэкономленной субсидией можно оплатить комуслуги в следующих месяцах — Минсоцполитики

Cэкономленная субсидия в предыдущих месяцах может использоваться для оплаты услуг ЖКХ в следующих периодах, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики

Согласно сообщению, семья может воспользоваться своим законным правом и использовать сэкономленную в предыдущем месяце субсидию в счет следующего коммунального платежа.

Таким образом, сэкономленная субсидия не может трактоваться поставщиками услуг как задолженность по оплате коммунальных услуг и не является основанием для отмены помощи.

Кроме того, в сообщении указано, что поставщики услуг обязаны отражать размер субсидии или переплату — сэкономленную субсидию — в коммунальных счетах. Также поставщики коммунальных услуг не имеют права «игнорировать» переплату и требовать у людей оплачивать услуги в полном объеме, при этом шантажируя «отключить отопление» или «отрезать газ». Это грубое нарушение действующего законодательства, а именно постановления Кабинета министров № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 декабря 2016 года жилищные субсидии получали 6,7 миллиона семей, подали заявления на их получение 7,1 миллиона.