Миколаївцям розповіли, де не буде води

24.01.17 11:23Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

У Миколаєві триває реконструкція водомережі, через що за деякими адресами "світить" відключення води. Де саме її не буде, розповіли Depo.Миколаїв в прес-службі "Водоканалу".

Ремонт проводитиметься сьогодні, 24 січня, за адресами вул. Чкалова, 197; вул. Чкалова, 44; вул. Нікольська, 74; вул. Громадянська, 44-Б. У зв'язку з цим імовірні відключення водопостачання за вказаними адресами та у деяких навколишніх будинках.

Разом з тим, на підприємстві повідомили результат заявок щодо відкритих люків. Комунальники звітують, що вул. Молодогвардійськів, 42 всі колодязі накриті, на пр. Центральному, 8-Б, вул. Водопровіднів, 15 - колодязі "Укртелекому", тому заявки перенаправили.

На пр. Центральному, 22 - обидва каналізаційні колодязі обіцяють накрити в найкоротші терміни, як і на пр. Центральному, 10-А (колодязі водопостачання).

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